TIAD×ピエール・エルメ・パリ至高のコラボが再び！年末年始の贅沢アフタヌーンティー11/1～
栄で叶える至福のひととき
ピエール・エルメ・パリ×TIAD
自分へのご褒美時間や友人との優雅なひとときを探しているなら、ぜひ注目してほしいのが、ラグジュアリーホテル『TIAD, オートグラフ コレクション』で開催される「ピエール・エルメ・パリ」とのコラボレーションアフタヌーンティーです。
今夏に行われた開業2周年のコラボが大好評で、再登場を希望する多数のリクエストが集まり、本企画につながりました。
本物のパティスリーを満喫
贅沢すぎる午後が再び！
開催期間は11月1日(土)から年明けの 2026年1月12日(月・祝)まで2ヶ月+α。
時間は12時～14時、15時～17時の2部制。土日祝は席数に限りがあるため、予約や問い合わせはお早めに。
料金は1人6,500円(サービス料・消費税込)で、コーヒーや紅茶などのフリードリンク付きです。
場所は『TIAD, オートグラフ コレクション』3階、木の温もりあふれる心地良い空間のラウンジ「The Lounge」です。
スイーツ
-ピエール・エルメ・パリ-
・マカロン ジャルダン ド シャルル グレイ
・タルト アーリア
・エモーション サラ
・モンブラン アンフィニマン ヴァニーユ
・シュー オマージュ
・チーズケーキ イスパハン
「パティスリー界のピカソ」と称される魅力を感じられる、ひとつひとつにこだわったスイーツが並びます。
フランス菓子の伝統を守りながらも、冒険心と遊び心の溢れる独創的なスイーツは、まさに芸術品そのもの。
卓越したセンスと技が、独特の風味、食感、温度の絶妙なハーモニーを演出します。
セイボリー
-TIAD-
・かぼちゃとほうれん草のケークサレ トリュフを添えて
・サーモンとアボカドのエクレアシュー
・オマール海老のブイヤベース ジュレ仕立て
・ローストビーフサンド
スコーン
-ピエール・エルメ・パリ-
・スコーン アンフィニマン ショコラ
スイーツと塩味の合間に、濃厚なショコラ香る特別なスコーンでひと息を。
フリードリンク
・コーヒーや紅茶など20種類以上
●TIAD, オートグラフ コレクションとは？
栄のラグジュアリー空間で
非日常の癒しのひとときを
今回の会場となるホテルは、地下鉄矢場町駅から徒歩1分という好立地。
ラグジュアリーホテル×ライフスタイルホテルを目指した新しい時代のホテルとして、2024・2025年と連続でミシュランガイドホテルセレクション「1ミシュランキー」を獲得。
また「2024グッドデザイン賞」も受賞しています。
アフタヌーンティーの場としても、まさに大人の女性がリラックスしてくつろげる空間。
ショッピングやレジャー帰りにもぴったりです。
どう予約・どう利用すべき？
土日祝は席数が限られているため、早めの予約・問い合わせを。
[TEL]052-212-5888
[MAIL]restaurant-rsv@hotel-tiad.com
時間帯は2部制で、12時スタートにするとゆったりと14時までで記念日ランチに。
午後の時間割にも組みやすく、栄でのショッピングの前後などにもお勧めです。
15時スタートだと17時まででまさにアフタヌーンティー！友人とのご褒美タイムにぜひ。
満足度高めなボリュームなので、ランチは軽めにしておくとベターです。
この冬、あなたの午後を
芸術的なスイーツで彩る
「ピエール・エルメ・パリ」と『TIAD, オートグラフ コレクション』という、まさに“選ばれしコラボレーション”が栄で叶うアフタヌーンティー。
クリスマスや年末年始を含む開催期間ということもあり、一年間頑張った自分へのご褒美に最適ですね。ぜひ早めにリザーブを！
店舗名：TIAD, オートグラフ コレクション
住所：名古屋市中区栄5-15-19
電話番号：052-212-5888
営業時間：12:00～14:00、15:00～17:00
公式サイト：https://hotel-tiad.com/