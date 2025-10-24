栄で叶える至福のひととき

ピエール・エルメ・パリ×TIAD

自分へのご褒美時間や友人との優雅なひとときを探しているなら、ぜひ注目してほしいのが、ラグジュアリーホテル『TIAD, オートグラフ コレクション』で開催される「ピエール・エルメ・パリ」とのコラボレーションアフタヌーンティーです。

今夏に行われた開業2周年のコラボが大好評で、再登場を希望する多数のリクエストが集まり、本企画につながりました。

本物のパティスリーを満喫

贅沢すぎる午後が再び！

開催期間は11月1日(土)から年明けの 2026年1月12日(月・祝)まで2ヶ月+α。

時間は12時～14時、15時～17時の2部制。土日祝は席数に限りがあるため、予約や問い合わせはお早めに。

料金は1人6,500円(サービス料・消費税込)で、コーヒーや紅茶などのフリードリンク付きです。

場所は『TIAD, オートグラフ コレクション』3階、木の温もりあふれる心地良い空間のラウンジ「The Lounge」です。

スイーツ

-ピエール・エルメ・パリ-

・マカロン ジャルダン ド シャルル グレイ

・タルト アーリア

・エモーション サラ

・モンブラン アンフィニマン ヴァニーユ

・シュー オマージュ

・チーズケーキ イスパハン

「パティスリー界のピカソ」と称される魅力を感じられる、ひとつひとつにこだわったスイーツが並びます。

フランス菓子の伝統を守りながらも、冒険心と遊び心の溢れる独創的なスイーツは、まさに芸術品そのもの。

卓越したセンスと技が、独特の風味、食感、温度の絶妙なハーモニーを演出します。

セイボリー

-TIAD-

・かぼちゃとほうれん草のケークサレ トリュフを添えて

・サーモンとアボカドのエクレアシュー

・オマール海老のブイヤベース ジュレ仕立て

・ローストビーフサンド

スコーン

-ピエール・エルメ・パリ-

・スコーン アンフィニマン ショコラ

スイーツと塩味の合間に、濃厚なショコラ香る特別なスコーンでひと息を。

フリードリンク

・コーヒーや紅茶など20種類以上

●TIAD, オートグラフ コレクションとは？

栄のラグジュアリー空間で

非日常の癒しのひとときを

今回の会場となるホテルは、地下鉄矢場町駅から徒歩1分という好立地。

ラグジュアリーホテル×ライフスタイルホテルを目指した新しい時代のホテルとして、2024・2025年と連続でミシュランガイドホテルセレクション「1ミシュランキー」を獲得。

また「2024グッドデザイン賞」も受賞しています。

アフタヌーンティーの場としても、まさに大人の女性がリラックスしてくつろげる空間。

ショッピングやレジャー帰りにもぴったりです。

どう予約・どう利用すべき？

土日祝は席数が限られているため、早めの予約・問い合わせを。

[TEL]052-212-5888

[MAIL]restaurant-rsv@hotel-tiad.com

時間帯は2部制で、12時スタートにするとゆったりと14時までで記念日ランチに。

午後の時間割にも組みやすく、栄でのショッピングの前後などにもお勧めです。

15時スタートだと17時まででまさにアフタヌーンティー！友人とのご褒美タイムにぜひ。

満足度高めなボリュームなので、ランチは軽めにしておくとベターです。

この冬、あなたの午後を

芸術的なスイーツで彩る

「ピエール・エルメ・パリ」と『TIAD, オートグラフ コレクション』という、まさに“選ばれしコラボレーション”が栄で叶うアフタヌーンティー。

クリスマスや年末年始を含む開催期間ということもあり、一年間頑張った自分へのご褒美に最適ですね。ぜひ早めにリザーブを！

店舗名：TIAD, オートグラフ コレクション

住所：名古屋市中区栄5-15-19

電話番号：052-212-5888

営業時間：12:00～14:00、15:00～17:00

公式サイト：https://hotel-tiad.com/