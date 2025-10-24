小さなゴムで一発解決！お願いだからまっすぐ向いて…お風呂を快適にする100均神グッズ

今回ご紹介するのはキャンドゥで見つけた、こちらの小さなゴム！ただの輪ゴムに見えますが、なんとシャワーヘッドが変な方向に向いてしまうのを、防いでくれるというアイディア商品なんです。お風呂がより快適になるスグレモノ。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪早速チェックしていきましょう。

商品情報

商品名：シャワーヘッドのクルッと変な向き解消リング 6個入

価格：￥110（税込）

セット内容：3サイズ×各2個入り

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4982790433113

シャワーを浴びてシャワーヘッドホルダーにヘッドを戻すと、変な方向にくるん！お湯を出しながら使いたいのに、思った方向に向いてくれないなんてことありますよね。

そんなプチストレスを解消するのが、キャンドゥのお風呂グッズ売り場で見つけた『シャワーヘッドのクルッと変な向き解消リング 6個入』です。

とくにサイズ表記はなかったのですが、3種類のサイズがそれぞれ2個ずつ、計6個入っています。

使い方は簡単で、シャワーヘッドホルダーにこのようにつけるだけ！

たったこれだけで、シャワーの根元が滑りにくくなり、ちょうどいい向きでキープされるというアイディア商品です。普通の輪ゴムよりも幅広に作られていて、色もホワイトと目立ちにくいですよ！

キャンドゥにはこんな便利バスグッズも！

商品名：くるっと巻き付けお風呂ツールフック

価格：￥110（税込）

耐荷重：100g

対応サイズ（約）：フック部 直径16mmまで、ベルト部 外周60mmまで

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4580004043389

キャンドゥにはこのほかにも便利なバスグッズがたくさん！筆者のお気に入りは『くるっと巻き付けお風呂ツールフック』です。

フックの上の部分にグニャグニャと曲がる、柔らかい素材が付いていて…。

このように柄などに穴が開いたアイテムに通すことで、フックを取り付けられるという商品です。使い終わったらそのままタオルバーなどにかけるだけなので、出し入れがラクラクですよ。

今回はキャンドゥで購入した『シャワーヘッドのクルッと変な向き解消リング 6個入』と『くるっと巻き付けお風呂ツールフック』をご紹介しました。

どれも手軽に購入できるものばかりなので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。