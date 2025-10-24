小さなゴムで一発解決！お願いだからまっすぐ向いて…お風呂を快適にする100均神グッズ
商品情報
商品名：シャワーヘッドのクルッと変な向き解消リング 6個入
価格：￥110（税込）
セット内容：3サイズ×各2個入り
販売ショップ：キャンドゥ
JANコード：4982790433113
シャワーヘッドが変な向きに…そんなプチストレスを解消！キャンドゥで見つけた優秀なバスグッズ
シャワーを浴びてシャワーヘッドホルダーにヘッドを戻すと、変な方向にくるん！お湯を出しながら使いたいのに、思った方向に向いてくれないなんてことありますよね。
そんなプチストレスを解消するのが、キャンドゥのお風呂グッズ売り場で見つけた『シャワーヘッドのクルッと変な向き解消リング 6個入』です。
とくにサイズ表記はなかったのですが、3種類のサイズがそれぞれ2個ずつ、計6個入っています。
使い方は簡単で、シャワーヘッドホルダーにこのようにつけるだけ！
たったこれだけで、シャワーの根元が滑りにくくなり、ちょうどいい向きでキープされるというアイディア商品です。普通の輪ゴムよりも幅広に作られていて、色もホワイトと目立ちにくいですよ！
キャンドゥにはこんな便利バスグッズも！
商品名：くるっと巻き付けお風呂ツールフック
価格：￥110（税込）
耐荷重：100g
対応サイズ（約）：フック部 直径16mmまで、ベルト部 外周60mmまで
販売ショップ：キャンドゥ
JANコード：4580004043389
キャンドゥにはこのほかにも便利なバスグッズがたくさん！筆者のお気に入りは『くるっと巻き付けお風呂ツールフック』です。
フックの上の部分にグニャグニャと曲がる、柔らかい素材が付いていて…。
このように柄などに穴が開いたアイテムに通すことで、フックを取り付けられるという商品です。使い終わったらそのままタオルバーなどにかけるだけなので、出し入れがラクラクですよ。
今回はキャンドゥで購入した『シャワーヘッドのクルッと変な向き解消リング 6個入』と『くるっと巻き付けお風呂ツールフック』をご紹介しました。
どれも手軽に購入できるものばかりなので、ぜひ手に取ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。