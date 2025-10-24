ディズニーストアに、11月18日に迎える「ミッキーマウス」のお誕生日を記念した新コレクション「HAPPY BIRTHDAY MICKEY」が登場。

うちわケースやフォトケースなど、推し活をイメージしたグッズからステーショナリー、雑貨まで豊富に展開されます☆

ディズニーストア「ミッキーマウス」誕生日記念コレクション「HAPPY BIRTHDAY MICKEY」

スケジュール：

先行発売日：2025年10月28日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア※発売日のディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります発売日：2025年10月31日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

ディズニーストアから「ミッキーマウス」のお誕生日を記念した新コレクションが登場。

バースデーコンサートでひときわ輝く「ミッキーマウス」の姿がテーマになっています。

ステージ衣装のような華やかな装いに身をつつみ、かっこよくポーズを決める「ミッキーマウス」の描き起こしアートに注目です。

コレクションには、ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、フェイスタオルやブランケットなどのホーム雑貨、ステーショナリー、アパレルまで幅広くラインナップ。

中でも、うちわケースやフォトケース、クリア窓付きのポーチなど、コンサートグッズを思わせるグッズ展開がポイントです。

キュートなハートポーズやかっこいいダンスの決めポーズ姿を描いたデザインは「ミッキーマウス」の魅力満載で推し活にもぴったり☆

フロントに「ミッキーマウス」のサインデザインがさりげなく施された長袖トレーナーは、シンプルながらもバックプリントが目を引く、とっておきの一枚です。

そのほか、シークレットコレクションからは、ポストカードやアクリルキーチェーンが登場します。

ミッキー うちわケース HAPPY BIRTHDAY MICKEY

価格：2,500円 (税込)

サイズ：本体 約縦32×横33×厚み0.8cm

ループ 約長さ3cm

バースデーコンサートをテーマに、スペシャルな装いの「ミッキーマウス」を描きおこしたうちわケース。

カバーに大きくプリントされた「ミッキーマウス」のアートは、コンサート撮影をコンセプトに、キャプテンハットに手をかけてジェントルなご挨拶をしています。

左上には「ミッキーマウス」のサインがあり、まるでコンサートグッズのような仕上がりです。

ミッキー アルバム HAPPY BIRTHDAY MICKEY

価格：1,800円 (税込)

サイズ：ケース 約縦10.8×横9×厚み3cm

カード 約縦9.3×横6.3cm

お気に入りのカードや写真の保管、整理整頓に役立つ、40ポケット仕様のアルバム(フォトケース)。

表紙の窓部分からはひとつめのポケットにしまった1枚が見えるので、とっておきの1枚を見せることができます。

最初のポケットに表紙と同じスタイルの「ミッキーマウス」のカードが入っているのも嬉しいポイントです。

ミッキー 長袖トレーナー ブラック HAPPY BIRTHDAY MICKEY

価格：7,900円 (税込)

サイズ：フリーサイズ

コンサート撮影をコンセプトにしたアートが目を引くバックプリントが印象的な長袖トレーナー(スウェット)。

ハットを被り、ブラックのジャケットスーツで軽やかに踊る魅力的な「ミッキーマウス」がプリントされています。

フロントは、生地と同色の刺しゅうが施された「ミッキーマウス」のサインデザインです。

ミッキー ショッピングバッグ・エコバッグ HAPPY BIRTHDAY MICKEY

価格：950円 (税込)

サイズ：約高さ33×幅42×奥行き18cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約22cm

コンサート撮影をコンセプトに、こだわり衣装を着用して更なる魅力を発揮する「ミッキーマウス」をデザインしたショッピングバッグ(ショッパー)。

かわいかったり、かっこよかったり、紳士的だったり、スーパースターの魅力に溢れています。

開け口は中が見えにくいファスナー仕様になっており、中の底板は外すことができ、使わない時はたたんでおけるのが便利で嬉しいポイントです。

ミッキー シークレットキーホルダー アクリル HAPPY BIRTHDAY MICKEY

価格：900円 (税込)

パッケージサイズ：高さ7×幅5×奥行き1.5cm

まるでコンサートグッズのようなシークレットキーホルダーも登場。

かわいかったり、かっこよかったり、紳士的だったり、スーパースターの魅力に溢れています。

ラインナップは全6種類で、どのデザインが入っているかは届いてからのお楽しみです☆

ステージ衣装のような華やかな装いに身をつつみ、かっこよくポーズを決める「ミッキーマウス」の描き起こしアートを使用したコレクション。

ディズニーストアにて2025年10月28日より順次より販売される「ミッキーマウス」誕生日記念コレクション「HAPPY BIRTHDAY MICKEY」の紹介でした☆

