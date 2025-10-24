名シーンを奏でるオリジナルオルゴールケースが付き！金きゃらじゃぱん ディズニー『塔の上のラプンツェル』15周年記念 純金ペンダントトップ
「金きゃらじゃぱん」から、ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』15周年を記念した特別な純金ペンダントトップが登場！
名シーンを奏でるオリジナルオルゴールケースが付属する豪華仕様で、本日2025年10月24日(金)より受注受付が開始されました。
発売は2025年11月24日(月・祝)予定です。
ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の公開15周年を記念した、プレミアムな純金ペンダントトップが登場します。
純金(K24)製の1/20オンスメダルに、「ラプンツェル」の美しい姿が刻印されています。
「ラプンツェル」の象徴である“輝く髪”や“ランタンの光”を純金のきらめきで表現した、特別な節目にふさわしい逸品です☆
日本限定1,000枚のみの販売で、シリアルナンバー入りの証紙が付いています。
本日2025年10月24日(金)より受注受付がスタートしました！
ラプンツェル15周年記念 純金ペンダントトップ
価格：165,000円(税込)
発売日：2025年11月24日(月・祝)
受注期間：2025年10月24日(金)〜
販売場所：金きゃらじゃぱん公式ショップ (https://www.kinchara.jp/view/item/000000000038)、その他提携販売店より順次発売予定
素材：K24 (純金)
重量：約2g
サイズ(直径)：約23mm×14mm
限定数：1,000枚 (シリアルナンバー入り証紙付き)
ペンダントトップは純金(K24)を使用し、重さは約2g。
直径約23mm×14mmのサイズで、日常的に身に着けやすいデザインです。
片面には「ラプンツェル」の横顔、もう片面には15周年の記念ロゴとシリアルナンバーが刻印されています。
肌馴染みの良い純金が首元を華やかに演出し、どんなシーンにも合わせやすいサイズ感です。
オリジナルオルゴールケース
仕様：特製オルゴールケース
収録曲：輝く未来 “I See The Light”
ペンダントトップは、名シーンを奏でる特製のオリジナルオルゴールケースに収められています。
ケースを開けると、アラン・メンケン作曲の名曲「輝く未来 “I See The Light”」の優しいメロディーが流れます。
ペンダントの輝きと美しい音楽を同時に楽しめる、特別な演出です。
金きゃらじゃぱん購入特典
公式ショップ「金きゃらじゃぱん」で購入すると、さらに嬉しい特典が付いてきます！
特典1：オリジナルステンレスボトル
金きゃらじゃぱん公式ショップ購入者限定で、白を基調としたパステルカラーのモノグラムデザインがおしゃれなオリジナルステンレスボトル(280ml)をプレゼント！
特典2：ステンレス製チェーン
金きゃらじゃぱん会員登録後に購入すると、ペンダントトップにぴったりのステンレス製(ゴールドカラー)チェーンが付属します。
※特典はいずれも数量限定で、なくなり次第終了となります。
「ラプンツェル」が紡いできた15年の物語とその輝きを、永遠に色褪せない純金で表現した特別なペンダントトップ。
オルゴールの音色と共に、映画の名シーンが蘇ります。
日本限定1,000枚のプレミアムな輝きは、自分へのご褒美や大切な人への贈り物に最適です。
「金きゃらじゃぱん」から登場する、ディズニー『塔の上のラプンツェル』15周年記念 純金ペンダントトップの紹介でした。
(C) Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
