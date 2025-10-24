名シーンを奏でるオリジナルオルゴールケースが付き！金きゃらじゃぱん ディズニー『塔の上のラプンツェル』15周年記念 純金ペンダントトップ

「金きゃらじゃぱん」から、ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』15周年を記念した特別な純金ペンダントトップが登場！

名シーンを奏でるオリジナルオルゴールケースが付属する豪華仕様で、本日2025年10月24日(金)より受注受付が開始されました。

発売は2025年11月24日(月・祝)予定です。

金きゃらじゃぱん ディズニー『塔の上のラプンツェル』15周年記念 純金ペンダントトップ

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』の公開15周年を記念した、プレミアムな純金ペンダントトップが登場します。

純金(K24)製の1/20オンスメダルに、「ラプンツェル」の美しい姿が刻印されています。

「ラプンツェル」の象徴である“輝く髪”や“ランタンの光”を純金のきらめきで表現した、特別な節目にふさわしい逸品です☆

日本限定1,000枚のみの販売で、シリアルナンバー入りの証紙が付いています。

本日2025年10月24日(金)より受注受付がスタートしました！

ラプンツェル15周年記念 純金ペンダントトップ

価格：165,000円(税込)

発売日：2025年11月24日(月・祝)

受注期間：2025年10月24日(金)〜

販売場所：金きゃらじゃぱん公式ショップ (https://www.kinchara.jp/view/item/000000000038)、その他提携販売店より順次発売予定

素材：K24 (純金)

重量：約2g

サイズ(直径)：約23mm×14mm

限定数：1,000枚 (シリアルナンバー入り証紙付き)

ペンダントトップは純金(K24)を使用し、重さは約2g。

直径約23mm×14mmのサイズで、日常的に身に着けやすいデザインです。

片面には「ラプンツェル」の横顔、もう片面には15周年の記念ロゴとシリアルナンバーが刻印されています。

肌馴染みの良い純金が首元を華やかに演出し、どんなシーンにも合わせやすいサイズ感です。

オリジナルオルゴールケース

仕様：特製オルゴールケース

収録曲：輝く未来 “I See The Light”

ペンダントトップは、名シーンを奏でる特製のオリジナルオルゴールケースに収められています。

ケースを開けると、アラン・メンケン作曲の名曲「輝く未来 “I See The Light”」の優しいメロディーが流れます。

ペンダントの輝きと美しい音楽を同時に楽しめる、特別な演出です。

金きゃらじゃぱん購入特典

公式ショップ「金きゃらじゃぱん」で購入すると、さらに嬉しい特典が付いてきます！

特典1：オリジナルステンレスボトル

金きゃらじゃぱん公式ショップ購入者限定で、白を基調としたパステルカラーのモノグラムデザインがおしゃれなオリジナルステンレスボトル(280ml)をプレゼント！

特典2：ステンレス製チェーン

金きゃらじゃぱん会員登録後に購入すると、ペンダントトップにぴったりのステンレス製(ゴールドカラー)チェーンが付属します。

※特典はいずれも数量限定で、なくなり次第終了となります。

「ラプンツェル」が紡いできた15年の物語とその輝きを、永遠に色褪せない純金で表現した特別なペンダントトップ。

オルゴールの音色と共に、映画の名シーンが蘇ります。

日本限定1,000枚のプレミアムな輝きは、自分へのご褒美や大切な人への贈り物に最適です。

「金きゃらじゃぱん」から登場する、ディズニー『塔の上のラプンツェル』15周年記念 純金ペンダントトップの紹介でした。

