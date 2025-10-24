とりあえず買って損しません！お掃除が捗る！100均の専用のフタが便利すぎて手放せない
商品情報
商品名：排水口キッチン止水ふた 16cm
価格：￥110（税込）
対応サイズ：直径15cm以内の排水口に対応
販売ショップ：セリア
JANコード：4947879021841
掃除が捗る！セリアで見つけた排水口専用のフタ
シンク掃除をするときに水をためるため、ビニール袋に水を入れて排水口の上に置くのですが、いちいち水をためてそれを流し、ビニール袋を捨てるのが地味〜に面倒に…。ビニール袋ももったいないなぁと思っていたところ、セリアで専用品を発見！
その名も『排水口キッチン止水ふた 16cm』です。
マグカップのフタがそのまま大きくなったような形状と素材ですが、もっと厚みがあって硬め。中央には厚みがあって、フチが薄めというデザインで、シンクに密着しやすくなっています。
専用品だから使いやすさ◎！繰り返し使えてコスパの高いアイテム
止水の仕方は排水口に『排水口キッチン止水ふた 16cm』を置いて、軽く押さえながら水をためるだけ。水位が10cmを超えると水が漏れてしまう可能性があるので、水をためるときは10cmまでにしておくと安心です。
排水は水位より長い箸のような棒を用意して、『排水口キッチン止水ふた 16cm』の上から静かに棒を差し込み、その隙間から排水します。隙間が閉じなければ棒を引き抜いても大丈夫！排水が終わったらふたをすすいで乾かせば完了です。
シンクのつけ置き掃除や、食器のつけ置き洗いにぴったり！直径15cm以内の排水口であれば使用可能なので、サイズが合えばお風呂の止水ふたとしても活躍してくれますよ。
今回はセリアで購入した『排水口キッチン止水ふた 16cm』をご紹介しました。買っておけば掃除のときに活躍してくれること間違いなし。
専用アイテムなのでしっかりと水をためてくれる上に、繰り返し使えてコスパ◎なのでぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。