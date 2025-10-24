愛と快楽に放蕩するような香り！「Fatalite(ファタリテ)」オードパルファン『窒息する薔薇』

ルズのオリジナル香水ブランド「Fatalite(ファタリテ)」

そんな「Fatalite」から、新たな香り「窒息する薔薇」(ちっそくするばら)が2025年10月31日(金)に登場します。

“栄華を極め、愛と快楽に放蕩するような香り”がコンセプトのオードパルファンです。

「Fatalite(ファタリテ)」オードパルファン『窒息する薔薇』

「自分の武器は自分で決める。」をコンセプトに、運命を狂わすほどの魔性性を秘めた香りを提案する「Fatalite」

ブランド第4弾となる「窒息する薔薇」は、息苦しいほどに咲き誇るローズやバイオレットに、アイリスやアイアンが重なり合う、官能的で力強い香りです。

自分という存在を深く刻みつけるような、印象的なフレグランスに仕上げられています☆

ファタリテ オードパルファン 窒息する薔薇

価格：13,200円(税込)

発売日：2025年10月31日(金)予定

容量：50mL

朝露を弾く若い肌を思わせるグリーンノートから、息苦しい程に咲き誇るローズやバイオレットへの移り変わりが、美しくボーダレスに成長する姿を描写。

快楽に耽るようなアイリスが、次第にアイアン(金属)の香りで染まっていき、自分という存在を、自身だけでなく愛する人の肌にも深く刻みつけます。

栄華を極め、愛と快楽に放蕩するような、魔性性を秘めた香りです！

トップノート：リーフグリーン、フルーティノート、クローブ、サフラン、メタリックアコード

ミドルノート：ローズ、ゼラニウム、ジャスミン、バイオレット、アイアン

ラストノート：パチョリ、ホワイトムスク、グアイアックウッド、イリス

Fatalite(ファタリテ) ブランドコンセプト

自分の武器は自分で決める。

香り／ボトル／ボックスで完成する一つの物語。

我慢ばかりが増えた時代の中で忘れていた、貴方が本当に望むトキメキを提案します。

運命を狂わす程の魔性性を秘めた香りを貴方の物語の一頁に。

Fatalite(ファタリテ) ラインナップ

・ファタリテ オードパルファン 酒池肉林

・ファタリテ オードパルファン 早熟の君

・ファタリテ オードパルファン 聡慧なる手綱

・ファタリテ オードパルファン 窒息する薔薇 (NEW)

現在、「窒息する薔薇」を加えて全4種の香りが展開されています。

美しくも退廃的な、唯一無二の世界観を持つ「窒息する薔薇」

運命を狂わせるほどの魔性性を秘めた香りで、忘れられない印象を刻みます☆

有限会社ルズのオリジナル香水ブランド「Fatalite(ファタリテ)」から登場する「窒息する薔薇」の紹介でした。

