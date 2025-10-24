たわら型から人型へとデフォルメ！エスケイジャパン グッズ『もちもちマスコットたっち ハイキュー!! vol.1』

株式会社エスケイジャパンから、人気アニメ『ハイキュー!!』のキャラクターたちがデザインされた、もちもちマスコットシリーズの最新作「もちもちマスコット たっち ハイキュー!! vol.1」が登場！

2026年2月より発売されます。

たわら型から人型へと大胆にデフォルメされた、新しいシリーズのマスコットです☆

エスケイジャパン グッズ『もちもちマスコットたっち ハイキュー!! vol.1』

「もちもちマスコット」は、2015年7月より展開されている、たわら型のボールチェーン付きマスコットシリーズです。

手のひらに乗るサイズ感で、飾ったり、一緒にお出かけしたりできる愛らしいマスコットとして人気を集めています。

今回、シリーズ最新作として「たっち」が登場！

もちもちマスコットが「立っち」したような、人型のデフォルメデザインが特徴です。

もちもちマスコットたっち ハイキュー!! vol.1

価格：1個990円(税込)／1BOX(8個入り)7,920円(税込)

発売日：2026年2月

販売場所：全国の玩具店、アニメグッズ取扱店など (詳細は公式サイト・SNSにて発表)

仕様：ブラインドボックス、ボールチェーン付

サイズ：全高約85mm

材質：ポリエステル、鉄

ラインナップ：全8種 (「日向 翔陽」「影山 飛雄」「月島 蛍」「山口 忠」「及川 徹」「岩泉 一」「牛島 若利」「天童 覚」)

もちもちマスコットの新シリーズ「たっち」に、『ハイキュー!!』のキャラクターたちが登場！

vol.1では、烏野高校から「日向 翔陽」「影山 飛雄」「月島 蛍」「山口 忠」、青葉城西高校から「及川 徹」「岩泉 一」、白鳥沢学園高校から「牛島 若利」「天童 覚」の全8種がラインナップされます。

従来のもちもちマスコットの特徴を残しつつ、人型にデフォルメされた姿がとってもキュート！

手のひらサイズはそのままなので、飾るのはもちろん、ボールチェーン付きでバッグなどに付けて一緒にお出かけも楽しめます。

従来のもちもちマスコットと並べて飾るのもおすすめです☆

立っちした姿が新鮮で可愛い新シリーズ「もちもちマスコットたっち」

お気に入りのキャラクターを集めて、飾ったり持ち歩いたりして楽しめます！

株式会社エスケイジャパンから発売される『もちもちマスコットたっち ハイキュー!! vol.1』の紹介でした。

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

