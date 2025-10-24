◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)

プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、DeNAは本指名・育成合わせて6選手を指名しました。これは全12球団の中で最少人数となっています。

1回目の入札では佐々木麟太郎選手を指名も、ソフトバンクとの競合のすえ交渉権獲得とはならず。1巡目指名の2回目の入札で青学大・小田康一郎選手を指名しました。小田選手は今年の日米大学野球で、侍ジャパン大学代表に選出。ファーストとしてスタメン出場し、存在感を示しました。小田選手についてDeNAは「バットコントロールに長打力が備わった打撃センスにあふれた強打者。選球眼にもたけており、ボールを見極め出塁にも貢献できる選手。主にファーストを守るが、フットワークがよく器用さがあり、他ポジションにも適性が感じられる選手」と評価しています。

ドラフト2位、3位はどちらも東洋大の選手を指名。続けて、即戦力としての活躍も期待される社会人選手2人を指名しました。

5選手で本指名を終えると、育成選手には京都国際高・清水詩太選手のみを指名。これで指名を終え、全12球団最少での指名となりました。

▽以下、DeNAのドラフト指名選手一覧

◆本指名

1位：小田康一郎(青学大・内野手)

2位：島田舜也(東洋大・投手)

3位：宮下朝陽(東洋大・内野手)

4位：片山皓心(Honda・投手)

5位：成瀬脩人(NTT西日本・内野手)

◆育成1位：清水詩太(京都国際高・内野手)