◇2025年プロ野球ドラフト会議（23日）

プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、楽天は本指名・育成合わせて選手12名を指名しました。

ドラフト1位は花園大・藤原聡大投手。単独1位指名で交渉権を獲得しました。

藤原投手について楽天は、「最速154km/hのストレートとキレ抜群のスライダーが魅力の近畿地区大学生No.1投手」と評価しています。

ドラフト2位は早稲田大・伊藤樹投手。伊藤投手は2年連続侍ジャパン大学代表に選出されています。伊藤投手について楽天は、「多彩な変化球でゲームメイクができるタイプ。経験豊富でクレバーな投手」と評価しています。

ドラフト3位は内野手である、中央大・繁永晟選手を指名しました。繁永選手も伊藤投手と共に、2年連続の大学代表に選出。楽天は、「大学3年生の時から大学全日本。広角に打てて長打力のある選手」と評価しています。

楽天は3位まですべて大学生を指名すると、計7名の選手を本指名しました。

育成選手は、富山GRNサンダーバーズ1年目の幌村黛汰投手含む5名を指名。昨年の育成はわずか1人で指名を終えた楽天ですが、今年は本指名・育成合わせて12名と、指名を増やしました。

▽以下、楽天のドラフト指名選手一覧

◆本指名

1位:藤原聡大（花園大・投手）

2位:伊藤樹（早稲田大・投手）

3位:繁永晟（中央大・内野手）

4位:大栄利哉（学校法人石川高・捕手）

5位:伊藤大晟（れいめい高・投手）

6位:九谷瑠（王子・投手）

7位:阪上翔也（近畿大・外野手）

◆育成1位:幌村黛汰（富山GRNサンダーバーズ・外野手）2位:大坪梓恩（石川ミリオンスターズ・外野手）3位:中沢匠磨（白鴎大・投手）4位:金子京介（神奈川大・内野手）5位:島原大河（愛媛マンダリンパイレーツ・捕手）