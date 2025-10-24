良いの見つけた！「来年も使えるって助かる〜！」デザイン性抜群のおめでたい100均グッズ

100円ショップでも手頃に購入できるポチ袋。ただ、干支が入ったデザインだと次の年に使えないのが難点ですよね。そんな中、ダイソーで干支が入っていないデザインのポチ袋を発見しました！華があるデザインで、お正月のおめでたい雰囲気を演出♡一般的な袋タイプと、珍しい筒タイプをご紹介します。

商品情報

商品名：ポチケース（筒形）／ミニポチ袋（12枚）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480884790（ポチケース）／4550480861937（ミニポチ袋）

干支なしデザインで使いやすい！ダイソーでデザイン性の高いポチ袋を発見！

100円ショップでも手頃に買えるポチ袋。ただ、干支が入っているものだと、余りを次の年に使えないのが難点ですよね…。

ということで、干支が入っていないデザインのポチ袋を探した結果、ダイソーで良い商品を見つけました！

干支が入っていなくても華があって見栄えする、可愛いポチ袋を2つ購入してみました♡

まず最初に、袋タイプの『ミニポチ袋（12枚）』をご紹介します。

こちらは110円（税込）で12枚入りという、コスパの高さも魅力。入り数が多めなので、渡す人数が多い場合にもまとめて配りやすいです。

だるまさんのキュートなイラストに「こころばかり」の一言が添えられたデザインも、和テイストながら癒されます♡

ミニサイズでコンパクトなので、小銭を入れたり、ちょっとしたお礼に気軽に使えるという点がGOOD！

名前などを書き込めるスペースも付いています。

珍しい形で楽しい！『ポチケース（筒形）』もおすすめ♡

こちらの『ポチケース（筒形）』もおすすめです！価格は110円です（税込）。

最近よく見かける筒タイプのポチケースです。

おめでたい雰囲気が漂う、招き猫のデザインが可愛らしいですよ♡

お札はくるくると丸めて収納します。

定番の袋型とは異なる形が珍しく、印象に残りやすいです。

開けて取り出す一連の動作が少し変わるため、渡す時の演出になり、お正月やお祝いの場にぴったりです！

今回は、ダイソーの『ポチケース（筒形）』と『ミニポチ袋（12枚）』をご紹介しました。

どちらも100円ショップの商品とは思えない、デザイン性の高さに驚かされました！気になった方は、ダイソーでお買い物の際にチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。