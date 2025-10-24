「えっ…100均で買ったの？」値段をバラすと驚かれる！大容量トートバッグ

近頃のダイソーは、キャラクターグッズが豊富に並んでいますよね。先日売場を覗いてみると、ダイソー商品とは思えないレベルの、ミッキーデザインのトートバッグが販売されていました。値段をバラしたら驚かれること間違いなし。高クオリティで大容量なアイテムですよ♪早速ご紹介します！

商品情報

商品名：トートバッグ（ミッキーマウス）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：32cm×14.5cm×29.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480745251

これダイソーで買えるの！？ミッキーのトートバッグが高クオリティすぎる！

キャラクターグッズが豊富に並ぶ昨今のダイソー。公式ストアだとお値段が張るので、ダイソーで気兼ねなく購入できるのが嬉しい今日この頃です。

先日もいつものようにダイソーをパトロールしていると、ダイソー商品とは思えないほど、ハイクオリティなキャラグッズを発見しました！今回ご紹介するのは、その名も『トートバッグ（ミッキーマウス）』。ミッキーの横顔とロゴがお洒落に刺繍されたアイテムで、お値段はなんと￥550（税込）。キャラクターショップなら1,000円前後はしそうな作りだったので、売り場で目を疑いました。

トートバッグのサイズは約32cm×14.5cm×29.5cm。コットン素材でできているような見た目ですが、材質はポリエステル。大きさの割に軽量なのが魅力です。

持ち手部分は長めで、アウターを着ていても肩にかけられるのがGOOD。これからの季節でも大変使いやすい商品となっています。

大容量が嬉しい！ダイソーの『トートバッグ（ミッキーマウス）』

実際に持ち物を収納してみるとこんな感じに。ノートPC、ペットボトル、財布、ポーチ、ハンカチなど外出の際の必需品がすっぽりと入りました！お値段以上に頑丈な作りなので、持ち物の多い筆者でも使いやすい代物です。

トートバッグの外側にはポケットが付いているので、小物の整理にとても便利。筆者はスマホを収納しています。サッと中身を取り出せるので重宝しますよ♡

今回はダイソーの『トートバッグ（ミッキーマウス）』をご紹介しました。

メインバッグとしてもサブバッグとしても使えるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。