「えっ…100均で買ったの？」値段をバラすと驚かれる！大容量トートバッグ
商品情報
商品名：トートバッグ（ミッキーマウス）
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：32cm×14.5cm×29.5cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480745251
これダイソーで買えるの！？ミッキーのトートバッグが高クオリティすぎる！
キャラクターグッズが豊富に並ぶ昨今のダイソー。公式ストアだとお値段が張るので、ダイソーで気兼ねなく購入できるのが嬉しい今日この頃です。
先日もいつものようにダイソーをパトロールしていると、ダイソー商品とは思えないほど、ハイクオリティなキャラグッズを発見しました！今回ご紹介するのは、その名も『トートバッグ（ミッキーマウス）』。ミッキーの横顔とロゴがお洒落に刺繍されたアイテムで、お値段はなんと￥550（税込）。キャラクターショップなら1,000円前後はしそうな作りだったので、売り場で目を疑いました。
トートバッグのサイズは約32cm×14.5cm×29.5cm。コットン素材でできているような見た目ですが、材質はポリエステル。大きさの割に軽量なのが魅力です。
持ち手部分は長めで、アウターを着ていても肩にかけられるのがGOOD。これからの季節でも大変使いやすい商品となっています。
大容量が嬉しい！ダイソーの『トートバッグ（ミッキーマウス）』
実際に持ち物を収納してみるとこんな感じに。ノートPC、ペットボトル、財布、ポーチ、ハンカチなど外出の際の必需品がすっぽりと入りました！お値段以上に頑丈な作りなので、持ち物の多い筆者でも使いやすい代物です。
トートバッグの外側にはポケットが付いているので、小物の整理にとても便利。筆者はスマホを収納しています。サッと中身を取り出せるので重宝しますよ♡
今回はダイソーの『トートバッグ（ミッキーマウス）』をご紹介しました。
メインバッグとしてもサブバッグとしても使えるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。