¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ëºî¶È°÷¤ÎÃ¯¤«¤¬¼Î¤Æ¤¿¡×¥È¥ë¥³¹ñÀÒ¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤é2¿Í¤òÉÔË¡Åê´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡¹©»ö¸½¾ì¤Ë420Ô¤Î²òÂÎ¥´¥ß¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç¡¢°ì¸®²È¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤ËÌó420Ô¤Î»º¶ÈÇÑ´þÊª¤òËä¤á¤¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢¥È¥ë¥³¹ñÀÒ¤Î¸µ²òÂÎ¶È¼ÒÄ¹¤é2¿Í¤¬ÉÔË¡Åê´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Åê´þÊª¤ÏÀÐ¤³¤¦¥Ü¡¼¥É¤äÌÚ¤¯¤º¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤Ê¤É¤ÇÅÚ¤ÎÃæ¤ËËä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ëºî¶È°÷¤¬¼Î¤Æ¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²òÂÎ¹©»ö¤Ç½Ð¤¿ÂçÎÌ¤Î»º¶ÈÇÑ´þÊª¤òÉÔË¡Åê´þ¤«
ÅìµþŽ¥ÂÎ©¶è¤ÎÃÝ¤ÎÄÍ·Ù»¡½ð¤Ç21Æü¡¢¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¯¤ë¤ê¤ÈÊý¸þÅ¾´¹¤·¡¢º¸±¦¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢·Ù»¡½ðÆâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ëÃË¤À¡£
²òÂÎ¶È¼Ô¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤Ç¡¢¥È¥ë¥³¹ñÀÒ¤Î¥¢¥¥ó¡¦¥à¥¹¥¿¥Õ¥¡ÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤À¡£ÂÎ©¶è¤Î²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤ËÉÔË¡¤ËÅê´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥¥óÍÆµ¿¼Ô¤é2¿Í¤¬¼Î¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢²òÂÎ¹©»ö¤Ç½Ð¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤«¤éÀÐ¤³¤¦¥Ü¡¼¥É¤ä¥¿¥¤¥ë¡¢¤¬¤ì¤¤ËÌÚ¤¯¤º¡¢´¤¡¢»æ¤¯¤º¡¢¥¬¥é¥¹¤¯¤º¤Ê¤É¡¢¼Â¤ËÌó420Ô¤Ë¤âµÚ¤ÖÂçÎÌ¤Î»º¶ÈÇÑ´þÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¥´¥ß¤Ï¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤¤ÅÚ¤ËËä¤á¤ë
¤½¤Î¥´¥ß¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï°ì¸®²È¤À¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Ï2024Ç¯¡¢²òÂÎ¹©»ö¸½¾ì¤Ç½Ð¤¿¥´¥ß¤ò¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤ËËä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»ëÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥¥óÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö²òÂÎ¸½¾ì¤Ë²òÂÎ¥´¥ß¤ÏÅê´þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ëºî¶È°÷¤ÎÃ¯¤«¤¬¼Î¤Æ¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×10·î23ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë