売り切れたら困る…「全部のバッグに1本ずつ入れてある」100円とは思えないクリーム

今回ご紹介するのは、ダイソーで購入した「オールスキンクリーム」。50g入りで税込110円とお手頃ながら、シアバターやナイアシンアミド、茎エキスなど、保湿成分がしっかり配合されています。使いやすさ抜群で、今ではすっかり冬のマストアイテムに！実際の使用感を詳しくお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください♪

商品情報

商品名：オールスキンクリーム シアバター配合CICAナイアシンアミドPlus 無香料

価格：￥110（税込）

内容量（約）：50g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480407524

これだけの成分が入って100円？！ダイソーで見つけたコスパ◎な保湿クリーム

すっかり秋になり、乾燥の気になる季節に…。これからは保湿クリームが手放せなくなりますね。筆者は頻繁に使うこともあり、地味〜に大きな出費になっているのが悩みの種。

そこでコスパよく使えるものをと、ダイソーのコスメ売り場をチェックしていたのですが、驚きの商品を発見！その名も『オールスキンクリーム シアバター配合CICAナイアシンアミドPlus 無香料』です。

110円（税込）で50g入りとすでにコスパの高い商品ながら、なんとツボクサ葉、茎エキス、ナイアシンアミド、シアバターが配合された商品なんです！

パッケージにも密着＆高保湿成分とあるので、これは期待できそうです。

今年はこれ一本で乗り切れそう！乾燥の季節に持っておきたいダイソーコスメ

実際に使ってみると、密着度の高いこっくりとしたクリーム。体温で緩んで伸ばしやすくなり、仕上がりはほんのりと艶っぽくなるもののべたつかずに、さらっとしています。

無香料とのことですが、やや油っぽい香りがかすかにします。ただイやな臭いではなく、筆者個人としては好きな香りです。

ストッキングが引っかかってしまうような、ひどいかかとのひび割れなどには物足りないかもしれませんが、日々のちょっとした乾燥にはぴったりな保湿力。50gも入っていて、少量でもしっかりと伸びるので、今の季節から冬までこれ1本で乗り切れそうです！

今回はダイソーで購入した『オールスキンクリーム シアバター配合CICAナイアシンアミドPlus 無香料』をご紹介しました。

家にいっぱい保湿クリームがあるのに、出先に持っていくのを忘れた…というときにも、サッと買える価格なのがうれしいポイント。普段使いはもちろん、緊急時の一本としてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。