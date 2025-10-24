売り切れたら困る…「全部のバッグに1本ずつ入れてある」100円とは思えないクリーム
商品情報
商品名：オールスキンクリーム シアバター配合CICAナイアシンアミドPlus 無香料
価格：￥110（税込）
内容量（約）：50g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480407524
これだけの成分が入って100円？！ダイソーで見つけたコスパ◎な保湿クリーム
すっかり秋になり、乾燥の気になる季節に…。これからは保湿クリームが手放せなくなりますね。筆者は頻繁に使うこともあり、地味〜に大きな出費になっているのが悩みの種。
そこでコスパよく使えるものをと、ダイソーのコスメ売り場をチェックしていたのですが、驚きの商品を発見！その名も『オールスキンクリーム シアバター配合CICAナイアシンアミドPlus 無香料』です。
110円（税込）で50g入りとすでにコスパの高い商品ながら、なんとツボクサ葉、茎エキス、ナイアシンアミド、シアバターが配合された商品なんです！
パッケージにも密着＆高保湿成分とあるので、これは期待できそうです。
今年はこれ一本で乗り切れそう！乾燥の季節に持っておきたいダイソーコスメ
実際に使ってみると、密着度の高いこっくりとしたクリーム。体温で緩んで伸ばしやすくなり、仕上がりはほんのりと艶っぽくなるもののべたつかずに、さらっとしています。
無香料とのことですが、やや油っぽい香りがかすかにします。ただイやな臭いではなく、筆者個人としては好きな香りです。
ストッキングが引っかかってしまうような、ひどいかかとのひび割れなどには物足りないかもしれませんが、日々のちょっとした乾燥にはぴったりな保湿力。50gも入っていて、少量でもしっかりと伸びるので、今の季節から冬までこれ1本で乗り切れそうです！
今回はダイソーで購入した『オールスキンクリーム シアバター配合CICAナイアシンアミドPlus 無香料』をご紹介しました。
家にいっぱい保湿クリームがあるのに、出先に持っていくのを忘れた…というときにも、サッと買える価格なのがうれしいポイント。普段使いはもちろん、緊急時の一本としてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。