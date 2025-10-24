

ミュシュランガイドのホテルセレクションで最高評価を受けた「強羅花壇」（神奈川県箱根町）（写真：強羅花壇提供）

【写真を見る】ミュシュランガイドのホテルセレクションで最高評価を受けた最高評価を受けた「フォーシーズンズホテル東京大手町」

ミシュランガイド「ホテルセレクション」とは

2025年10月8日、ミシュランガイドはホテルセレクションを公開した。ホテルセレクションの発表を開始したのは2024年。昨年は世界15の地域でそれぞれ発表されたが、今年は史上初めて“世界同時”に公開したことで話題を席巻した。

レストランセレクションでは料理の評価を「星」の数で表しているが、ホテルセレクションではホテルの評価を「鍵」＝「キー」の数で表現している。ホテルセレクションでは、1つから3つまでの数でホテルを評価しており、キーがつかないホテルも紹介。キーの数が多い方が、より優れたホテルであることを示す。

どうしてミシュランガイドは、最近になってホテルセレクションに力を入れているのだろうか。

世界的なタイヤメーカーのミシュランタイヤは、1889年にフランスでアンドレ・ミシュランとエドワール・ミシュランの兄弟によって創設された。1900年8月に、車の利用者がより遠くまで快適に楽しくドライブできるようにと、タイヤの使い方や修理方法からガソリンスタンドの場所や休むための宿泊施設など、ドライバーにとって有用な情報をまとめた本を刊行。このガイドブックこそが、ミシュランガイドの記念すべき創刊号となった。

1926年になって、おいしいレストランがあるホテルに星がつくようになり、1930年代には匿名の調査員制度が開始され、三つ星の評価も始まった。

ミシュランガイドのインターナショナルディレクターであるグウェンダル・プレネック（Gwendal Poullennec）氏は、こういった原点に立ち返り、改めてホテルセレクションに力を入れ、旅の文脈においてホスピタリティ業界に貢献していきたいと述べている。

ホテルセレクションはどのような基準で評価されているのか。

ミシュランキーの定義を確認すると以下の通りだ。

ホテルセレクションの選定基準

1ミシュランキー／特別な滞在

独自の個性と魅力を持った目的地。型にはまらず、他にはない体験を提供している。サービスは常に一歩先を行き、同じ価格帯の宿泊施設より、はるかに多くのことを提案している。

2ミシュランキー／素晴らしい滞在

思い出に残る体験ができ、あらゆる点においてユニークで特別な宿泊施設。個性的かつ魅力的であり、誇りを持ち細心の配慮を心がけ運営している。人々の目を引くデザインや建築、その土地の持つ魅力が特別な場所や空間を演出している。

3ミシュランキー／最上級の滞在

快適さとサービス、スタイルとエレガンスの全てを高いレベルで提供。世界で最も注目に値する最上級のホテルのひとつであり、一生に一度の特別な旅の目的地となる。真に素晴らしいホスピタリティのすべての要素がここにあり、その滞在は長く記憶に残る。

どれも“滞在”＝“ホテルでの体験”に重きが置かれているといえよう。具体的には、専任のホテルエキスパートが、次の5つの評価基準をもとにホテルを厳選している。

・ホテル自体が旅の目的地であり、その土地ならではの体験ができる

・素晴らしい建物とインテリアデザイン

・施設の個性や特徴を反映した独自性がある

・サービスの質、快適性、メンテナンスが行き届いている

・価格に見合った体験ができる

レストランセレクションでは、一皿の完成度、技術、独創性、再現性を中心に評価しており、料理を審査している。その一方、ホテルセレクションではハードウェアやサービスなどのソフトウェア、体験や価格も評価対象と明言されているのが、大きな違いだ。

星とキーともに、匿名の調査員（インスペクター）が実際に予約して支払い、合議制で評価を下すことに変わりはない。

旅行先でレストランを利用しないことはあっても、ホテルを利用しないことは少ない。したがって、旅行者にとってはレストランよりもホテルの方が優先度が高いので、ホテルの評価に価格の軸があるのは理解しやすいところだ。ちなみに、レストランセレクションの評価では、“手頃な価格のレストラン”としてビブグルマンがあるが、ホテルセレクションの評価では、“キーなし”はあるが、“手頃な価格のホテル”はない。

最高評価を受けた日本の7軒のホテル

ホテルセレクションに掲載されたホテルは、全世界で7000軒を超える。日本のホテルは243軒で、キーがついたホテルは128軒。内訳は、3ミシュランキーが7軒（昇格1軒）、2ミシュランキーが20軒（新規2軒、昇格2軒）、1ミシュランキーが101軒（新規18軒）となっている。

3ミシュランキーとして評価されたのは、「強羅花壇」（神奈川県箱根町）、「ホテル ザ ミツイ キョウト」（京都府京都市）、「アマネム」（三重県志摩市）、「パレスホテル東京」および「フォーシーズンズホテル東京大手町」（東京都千代田区）、「ブルガリ ホテル 東京」（東京都中央区）、「あさば」（静岡県伊豆市）で、東京勢が強い。



最高評価を受けた「フォーシーズンズホテル東京大手町」（写真：フォーシーズンズホテル東京大手町提供）

「あさば」が2ミシュランキーから3ミシュランキーに昇格し、「ローズウッド宮古島」（沖縄県宮古島）と「御宿 竹林亭」（佐賀県武雄市）が2ミシュランキーに新しく選定。「雅叙苑」（鹿児島県霧島市）と「THE HIRAMATSU 軽井沢 御代田」（長野県御代田町）が2ミシュランキーに昇格した。

新規や昇格ばかりなのが特筆すべきところ。ただ、ミシュランキーの評価は始まったばかりなので、納得できる帰結だ。

今年から新設された、以下4つのアワードも注目されている。

ミシュランアーキテクチャー&デザインアワード

印象的な建築とインテリアデザインで滞在を豊かなものにする宿泊施設

ミシュランウェルネスアワード

心と身体の健康を滞在の中心に据えた特別な体験を提供する宿泊施設

ミシュランローカルゲートウェイアワード

その土地ならではの魅力的な体験を提供する宿泊施設

ミシュランオープニング・オブ・ザ・イヤーアワード

オープン初年度から強い印象を残す宿泊施設

ミシュランアーキテクチャー&デザインアワードでは、美術館とホテルが一体となった香川県の施設「ベネッセハウス」が5つのホテルの中にノミネートされたが、残念ながら受賞には至らなかった。

ミシュランガイドのレストランセレクションでは、2021年の「ミシュランガイド東京2022」からアワードを開始している。星に依拠せず、より柔軟な観点から評価されていると好評なので、ホテルセレクションのアワードも引き続き注視されるだろう。

パリで行われたセレモニーに参加

ホテルセレクションの発表は、「ミシュランガイド・キー・アワード・イブニング」として、パリ装飾美術館で開催された。パリ装飾美術館は、100万点のコレクションを所蔵するヨーロッパ大陸最大の装飾芸術の美術館であり、モード・テキスタイル・デザインを専門としている。したがって、“ハードウェアとソフトウェアの総合アート”であるホテルの評価を発表するのに、最適な場であったといえる。



パリ装飾美術館で開催されたセレモニーの様子。写真の右から2番目が「パレスホテル東京」の渡部勝総支配人（写真：筆者撮影）

セレモニーはフランス時間の20時に開始されて24時頃まで続いた。多くのホテル関係者が世界各地からパリまで足を運び、熱気の中でホテルセレクションのアナウンスに固唾をのんだ。

最初に4つのアワードを順番に紹介。ノミネートされた5つのホテルを発表してから、受賞したホテルを挙げるといった流れで、盛り上がりの一途を見せた。アワード発表後に、1ミシュランキー、2ミシュランキー、3ミシュランキーを発表。それぞれの間には十分なインターバルが設けられ、発表前の“緊張”と発表後の“余韻”に満ちていた。

会場では、英国王室御用達メゾンの「シャルル・エドシック」のシャンパーニュなどのワインをはじめ、ビバレッジがふるまわれたことに加えて、「サン・ジェームス・パリ」のグレゴリー・ガランベイ氏と「リッツ・パリ」のウジェニー・ベジア氏の料理、「フォーシーズンズホテル ジョルジュ・サンク」のミカエル・バルトチェッティ氏のデザートが提供された。いずれのシェフも、三つ星を獲得するホテルレストランを率いる傑物であり、料理とワインで“フランスの食”の実力を誇示する場となったともいえる。

ミシュランキーを獲得するようなホテルは、利用するのにハードルが高いと感じられがちだ。しかし、ホテルは宿泊するだけの場所ではない。多様な体験ができ、そのエッセンスを味わう方法はいくつもあるのだ。

興味のあるホテルがあれば、まずは実際に足を運ぶことをすすめたい。近隣なら散歩がてら、遠方なら近くへ出向く機会に立ち寄る。外観を眺めたり、エントランスに立ったりするだけでも“格”は伝わる。ロビーに一歩踏み入れれば、洗練されたデザインやオーセンティックなインテリア、漂う香り、スタッフの所作が一体となって非日常の空気をつくり出していることに気づくはずだ。短時間でもその空気に触れる体験は、日常に癒やしと刺激を与えてくれる。

価格の観点から宿泊が難しい場合でも、レストランやラウンジ、バーといった料飲施設であれば利用しやすい。とりわけ東京や大阪などの都市部のホテルはアクセスも容易だ。街場よりも余裕のある空間と人員体制で、細やかなリクエストにも応えてくれる。レストランは大切な会食や結納、親族の顔合わせ、子連れでの利用や大人数の集まりまで、幅広いシーンで柔軟に対応してくれるのも頼もしい。

最高評価のホテルの魅力は？

「パレスホテル東京」の「エステール by アラン・デュカス」では、フランス料理界を牽引してきたアラン・デュカス氏が設立した「デュカス・パリ」をパートナーに迎え、小島景氏が旬の素材を最大限に引き出した日本ならではのフレンチを紡ぐ。

「フォーシーズンズホテル東京大手町」の「エスト」は革新的なジャパニーズフレンチを創出し、ギヨーム・ブラカヴァル氏のスペシャリテ「豆腐チーズ」が白眉。



エストの豆腐チーズ（写真：筆者撮影）

「ブルガリ ホテル 東京」の「イル・リストランテ ニコ・ロミート」ではオーセンティックなイタリア料理を再解釈したクリエーションを体験できる。

「インターコンチネンタルホテル大阪」の「ピエール」は目を見張る眺望と軽快なモダンフレンチが秀逸。

いずれのレストランも一つ星を獲得しており、記憶に残る食体験となるはずだ。

日本料理や鮨の名店も枚挙にいとまがない。 鬼才ヤニック・アレノ氏がプロデュースするフレンチと鮨が融合した「フォーシーズンズホテル大阪」の「鮨 ラビス 大阪 ヤニック・アレノ」、金沢の二つ星料亭「銭屋」2代目主人の高木慎一朗氏が総料理長を務める「アマン京都」の「日本料理 鷹庵」、総料理長の石井義典氏が作陶する器で味わう「オーベルジュ ときと」の「食房」も素晴らしい。



鮨 ラビス 大阪 ヤニック・アレノの大トロ（写真：筆者撮影）

アフタヌーンティーであれば、レストランよりも値段が安く、気軽に利用しやすい。ペストリー部門の実力を測ることもでき、手土産を選ぶ際の参考にもなる。ディナーの前後にホテルバーを組み合わせるのもよいアイデアだ。食前酒で期待感を高めたり、食後酒で余韻を深めたりすることによって、食体験がより心に刻まれる。カクテルの完成度やウイスキーをはじめとする蒸留酒の品揃えは一級で、大人の時間を過ごせるだろう。

ミシュランキーの課題

ホテルセレクションの世界同時発表は成功したといってもいいが、ミシュランキーに何か課題はあるのだろうか。

1つ目は、ブランディング。ミシュランガイドといえば、真っ先にレストランセレクションが思い浮かぶ。ホテルガイドであると認識している人は決して多くない。ただ、反転して鑑みれば、レストランセレクションは既に世界で大きなプレゼンスを確立しているだけに、グウェンダル氏が描く旅という枠において、レストランセレクションとの相乗効果で、ホテルセレクションの認知が高まり、利用も促進されていくことは十分に考えられる。

次は、素養のある調査員の確保。ホテルの調査は多岐にわたり、空間も広くて関わるスタッフの数も多いだけに、難易度が高いといえる。ホテルを精査できる能力を有した調査員を、継続的にどれだけ確保できるかが鍵となる。グウェンダル氏は、レストランセレクションとホテルセレクションのどちらも担当する審査員もいるという。訪れたデスティネーションで、1人の調査員が地域のレストランと宿泊したホテルの調査を行えるので効率がいい。ホスピタリティ業界で十分な経験を積んだ者を採用した上で、十分なトレーニングを行っており、質も担保している。

ミシュランガイドのリサーチでは、80％もの人々がミシュランガイドを知っていると回答。74％もの人々が、行き先を決めるのにミシュランガイドの存在が大きな影響を与えているとしている。ミシュランガイドはこういったポジティブなフィードバックを背景に、よりDXを推進。公式サイトや公式アプリでは、レストランとホテルの検索や連携をスムーズにし、予約まで一気通貫できるようにして、ユーザーを取り込もうとしている。

レストランだけではなく、ホテルにも本格的に力を入れたミシュランガイド。今後“旅の意思決定”において、どこまで主導権を握っていけるのか、来年以降の世界同時発表にも注目したい。

（東龍 ： グルメジャーナリスト）