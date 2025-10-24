ソラシドエアとJR九州は、JR九州のD＆S列車「36ぷらす3」を用いたコラボレーションを、10月1日から2026年2月28日まで実施する。

期間中にソラシドエアを利用し、「36ぷらす3」の金曜日ルート「黒の路（鹿児島中央〜宮崎間）」、土曜日ルート「緑の路（宮崎空港・宮崎〜大分・別府間）」に乗車した人に、「ソラシド ソラスープ（個包装）」と「36ぷらす3」オリジナルステッカー5枚セットを数量限定で配布する。受取は機内誌「ソラタネ」または搭乗券の提示が条件となる。

コラボを記念して製作したラバー製ラゲッジタグを、2026年1月24日と2月14日のみ、「36ぷらす3」の車内で数量限定販売する。販売はソラシドエアの客室乗務員が行う。

また、JTBが企画・催行するオリジナルツアー「旅物語プレミアム」の販売も開始した。出発日は2026年1月23日と2月13日で、東京/羽田〜宮崎間をソラシドエアで移動し、2日目に「36ぷらす3」緑の路の座席ランチプラン、3日目に「或る列車」のコース料理を組み込むほか、車両基地見学や誕生秘話の紹介、客室乗務員の同乗サービスも加える。料金は大人210,000円。