伝説を作った男をどう抑えるか？ ブルージェイズコーチが語った“大谷翔平の攻略法”「打ち取るためのツボがどこかは分かっている」
かつてドジャースを率いた経験を持つ名物コーチが大谷への見解を披露した(C)Getty Images
“伝説”を作った男、大谷翔平（ドジャース）。球界屈指のパワーヒッターである彼をいかに封じ込めるか。32年ぶり3度目の世界一を目指すブルージェイズにとって、大願を成就させるうえで大きな課題となる。
今ポストシーズン全体の成績は打率.220と決して振るっているわけではない。だが、大谷の打棒は徐々に上向きつつある。去る10月17日（現地時間）に行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦では「1番・投手兼指名打者」で先発。メジャーリーグ史上初の「1試合3本塁打＆10奪三振」を達成。同シリーズMVPにも輝き、球界を大きく驚かせた。
投打で違いを生み出せる大谷をどう抑えきるか――。ブルージェイズのベンチコーチであるドン・マッティングリーは、世界一に向けた「大事なポイント」として捉えている。
現地時間10月23日に米スポーツ専門局『ESPN』の元記者であるダン・パトリック氏がホストを務める米ポッドキャスト番組『The Dan Patrick Show』に出演したマッティングリーは、「彼のことをシーズン中に細かく見てきたわけではない」と前置きした上で、「誰にでもいえることだが、彼を打ち取れる攻めどころってやつはあると思っている」と力説した。
「同じ攻め方を狙い続けても通用はしない。毎回違う配球をしないといけないと思っている。たぶんリーグ全体が同じことをやってきたと思うんだ。今は昔と違って情報が行き渡っているから、どの球団もオオタニに対して、どこを攻めるべきか、打ち取るためのツボがどこなのかは分かっている」
MLB通算222本塁打を放った現役時代にヤンキースでシーズンMVPも手にした経験を持つマッティングリーコーチ。まさに打撃の酸いも甘いも知る往年の名スラッガーだが、「彼のスイングがキレていたら、どんな攻め方をしようと打ち取れるとは限らない」と断言。「それに同じ配球が繰り返せるわけではない。いくつかのアプローチを持っておくべきだ。それが彼と対峙する難しさだと思うし、手強い理由だよ」と続けた。
果たして、波に乗る傑物をどう攻め込むか。現地時間10月24日に本拠地で開幕するワールドシリーズ第1戦では、プレーボールの瞬間から目が離せない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]