モレリア40周年記念！ミズノが発売した「全世界100着限定生産」「11万円」のダウンジャケットがすごい
今年、記念すべき40周年を迎えたミズノの名スパイク「モレリア」。6月1日の「モレリアの日」には、『モレリア 2 JAPAN』が5年ぶりにアップデートされた。
そんな「モレリア」の哲学は近年、『スパイクを着る。』をテーマに、シューズだけでなくウェアにも受け継がれている。
カジュアルなアパレルコレクションが展開されているが、40周年記念企画として、とんでもないプロダクトが10月16日に発表された。
それが、「全世界100着限定生産」のハイスペックな日本製ダウンジャケットだ。
モレリア クロスステッチダウンジャケット MADE IN JAPAN
税込110,000円という価格にも表れている通り、こだわり抜かれた機能性についてはぜひミズノの公式オンラインでチェックしてほしい。
スパイク好きとして見てほしいのは、ダウンの部分！
なんと「モレリア」のアイコニックなクロスステッチを、ボディのステッチパターンに落とし込み、フードはフラップ型のシュータンを彷彿とさせる形にデザインされているのだ。
モレリアユーザーなら一目瞭然のステッチパターン…。つい笑いがこぼれてしまうほど斬新なアイデアだ。さすが40周年！
ジャケットの内側はこんな感じ。ミズノのテクノロジーであるブレスサーモと、輻射熱効果のあるリフレクションギアを搭載しており、効率よく保温性を高めている。
また、スパイクを丁寧にケアするように、大切に保管するための木製のハンガー（日本製）が付属。こちらも中央には40周年ロゴを刻印されている。
この「モレリア クロスステッチダウンジャケット MADE IN JAPAN」、カラーはブラックのみで、サイズはM／L／XLの3種類。
10月17日に発売されたが、まだ全サイズあるようなので、スパイクは「モレリア」以外ありえない！という方は、至高のダウンジャケットの購入も検討してみてはいかが？