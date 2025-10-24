狩野英孝『まどマギ』推しの悲惨な死に嘆き「マジかよ…」 切り抜き動画公開
アニメ『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』第2話が、TVerで配信中。副音声コメンタリーを『まどマギ』シリーズ未視聴のお笑い芸人・狩野英孝が担当しており、作品公式Xでは切り抜き動画が投稿され、登場キャラ・マミが悲惨な死を迎える“マミる”シーンを見て混乱する様子を見ることができる。
【動画】マミさん死んだシーン…新鮮に驚く狩野英孝の表情
副音声企画は、狩野が初めて『まどマギ』シリーズに触れることとなり、初見ならではの新鮮な反応が見どころで、コメンタリーは1話から最終11話までを予定となっている。
今回の第2話を視聴した狩野は、「相変わらずマミさん戦っているわ〜、かっこいいんだよな、この武器」とマミが大好きな様子で、マミが泣くシーンでは「寂しかったのか、マミさん…無理して強がっていたんだな、マミさん」としみじみ。
マミが敵と戦うシーンでは「（敵を）倒したのか！ ここからか、あっ！急にデカい音はやめてくれ！」と大興奮。そして、マミが敵に倒され、死ぬシーンでは「マミさん…？ えっ。えっ。えっ。なにこれ。ウソでしょ…。ウソでしょ…」と唖然。
ほむらが戦闘に参加し、次々とシーンが進むと「ちょっと待って！ 先に行かないで 状況を飲み込めてないんだけど。こんなコミカルなやつに、マミさん大丈夫だよね？」と終始混乱していた。
そしてマミが死んだことが説明されると「うっそー！いやっ…こっからマミさんに仲間ができて、魔女を倒していくんじゃないの？マミさん終わり？ マジかよ…あぁぁ…どっかで生きてましたというのもないもんね。えー！終わり！！こんなことある！？EDも怖いなー。はあぁ。。。びっくりし過ぎて言葉失うな」と嘆き。
『まどマギ』について「こういう手のアニメは死亡はありえないと思ってたから、子供向けのキャピキャピアニメだと思ってたから…」と驚いている。
