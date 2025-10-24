新しい学校のリーダーズ、2公演の直前延期を改めて謝罪 きょう公演は「準備を進めております」
4人組ダンス＆ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズが10月11日と12日に予定していた公演を直前で延期。きょう24日、公式サイトにて、改めて謝罪を伝え、きょうの新潟公演は予定通り準備中と伝えた。
【集合ショット】個性たっぷり！思い思いのポーズをきめる新しい学校のリーダーズら
発表で「福島・仙台公演に関するお詫びおよび新潟公演に先立ちまして」と題し、10月11日、12日に開催を予定していた「新しい学校はすゝむツアー」福島と仙台の公演について「2公演の延期につきまして、ご来場頂いた皆さまはじめ、いつも新しい学校のリーダーズを応援頂いている皆さまに、多くのご心配とご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした」と謝罪。「直前までライブ開催に向けて模索した結果、開演予定時刻を過ぎての延期発表となったこと、重ねてお詫び申し上げます」とつづった。
なお、きょう予定している新潟公演について「改めて、皆さまに青春をお届けできるよう、メンバーはじめチーム一同、準備を進めております」と説明。「今後とも新しい学校のリーダーズを応援頂けますと幸いです」と呼びかけ。福島公演・仙台公演の払い戻し・振替公演の案内も記載した。
同グループは11日、公式サイトを通じ、同日と翌日の公演について、「メンバーの体調不良のため」と延期を発表。直前での延期の知らせが注目を集めていた。
