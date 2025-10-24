TBS NEWS DIG Powered by JNN

ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局の「ニャンちゅう」役（初代）などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。呼吸を支える医療器具、カニューレのミステリーついて投稿しました。

津久井さんは、月に1回の喉に空いている穴に取り付けるカニューレ交換を無事に終えたと投稿。カニューレの交換作業について、「抜き差しする時に少し違和感があるだけです」と綴っています。

 



津久井さんは、カニューレの交換作業には大きな違和感は感じないとする一方で、交換後の使用感に違いがでると説明します。津久井さんは「全く同じ新しいカニューレなのですが　不思議な事に…　しばらく馴染ませる時間が必要なのです…　ねっ、ミステリーでしょう（笑）」と綴りました。

 



交換するのは毎回、まったく同じ製品のカニューレだということですが、津久井さんは、「喉に入れてもらっているのに　何かが微妙に違うんですよ〜」と投稿。続けて「私の感性が繊細なのか（笑）と思っていましたら　毎回、痰の溜まる場所なんかが違うのです　これはカニューレ交換あるあるだと思います」と綴っています。

 



そして津久井さんは、「全く同じカニューレでも　私たち利用者は微妙な違いを感じてしまい　それに反応しながら適応していくのですね　今回も早く仲良くなれますように」と締めくくっています。

 



津久井さんがALSの公表をしてから、今月で丸6年となります。約1年前、公表5年の節目に更新した2024年10月10日のブログでは、「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と周囲への感謝を綴り、「どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください」とファンへ呼びかけていました。

 



津久井さんの代表作には、人気アニメ『ご近所物語』の西野ジロー役や、『アリスSOS』のトシオ役などがあります。

