全高約600mmで宇宙の王者が復活。「宇宙の王者 ジャンボマシンダー UFOロボ グレンダイザー」が11月7日に予約開始
【宇宙の王者 ジャンボマシンダー UFOロボ グレンダイザー】 11月7日より予約開始 2026年5月 発売予定 価格：24,200円
BANDAI SPIRITSは、フィギュア「宇宙の王者 ジャンボマシンダー UFOロボ グレンダイザー」を11月7日より予約受付を開始する。発売は2026年5月を予定し、価格は24,200円。
本商品は「UFOロボ グレンダイザー」50周年アイテムの一環として、主役ロボ「グレンダイザー」をジャンボマシンダーシリーズで立体化したもの。
全高約600mmのボディに両腕の「ダイザーパンチ」射出ギミックを装備。両肩に備えた「ハーケン」を合体させると必殺武器「ダブルハーケン」として持たせることができ、腕に装着できる強化武器「大決戦兵器 ZZ-2 超速射ミサイル」も付属し、腕・脚に装備されたミサイル弾を射出が可能となっている。
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) October 24, 2025
50周年を迎える『UFOロボ グレンダイザー』より
「宇宙の王者 ジャンボマシンダー UFOロボ グレンダイザー」商品化決定！
📌https://t.co/dpl2cdSa07
全高約600mmの迫力ボディに、パンチ発射やハーケンなどのギミックを搭載！
一般店頭にて11月7日予約開始、2026年5月発売予定！… pic.twitter.com/A3msiaJNpU
(C)ダイナミック企画・東映アニメーション