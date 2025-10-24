【宇宙の王者 ジャンボマシンダー UFOロボ グレンダイザー】 11月7日より予約開始 2026年5月 発売予定 価格：24,200円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「宇宙の王者 ジャンボマシンダー UFOロボ グレンダイザー」を11月7日より予約受付を開始する。発売は2026年5月を予定し、価格は24,200円。

本商品は「UFOロボ グレンダイザー」50周年アイテムの一環として、主役ロボ「グレンダイザー」をジャンボマシンダーシリーズで立体化したもの。

全高約600mmのボディに両腕の「ダイザーパンチ」射出ギミックを装備。両肩に備えた「ハーケン」を合体させると必殺武器「ダブルハーケン」として持たせることができ、腕に装着できる強化武器「大決戦兵器 ZZ-2 超速射ミサイル」も付属し、腕・脚に装備されたミサイル弾を射出が可能となっている。

(C)ダイナミック企画・東映アニメーション