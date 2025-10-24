aespaジゼル＆ニンニン、キャミ姿2ショットに反響「可愛い」「ずっと見てられる」
【モデルプレス＝2025/10/24】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が10月23日、自身のInstagramを更新。NINGNING（ニンニン）との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】aespaメンバー2人「ずっと見てられる」キャミ姿
ジゼルは「hbd bro」（誕生日おめでとう親友）と綴り、この日誕生日を迎えたニンニンとの2ショット動画や写真を投稿。2人とも美しいデコルテや腕が際立つキャミソール姿で、動画ではジゼルが「私が彼女のメイクをやって、彼女が私のメイクをしたの。なんでそうなったかわからないけど」と言うとニンニンが「私たち友達がいないから〜」と返す、軽妙なやりとりも公開している。
その他にも、ファーを身に着けてのショットや、お互いの髪の毛を一緒に編み込んだ笑顔の動画なども投稿されている。
この投稿に、ファンからは「仲良し」「可愛い」「ずっと見てられる」「ラブラブ」「絆感じる」「楽しそう」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆aespaジゼル、ニンニンと2ショット
◆aespaジゼル＆ニンニンの2ショットに反響
