「今日好き」“りょうめい”曽根凌輔＆天宮芽唯カップルが破局 互いへメッセージつづる「最高の思い出でした」「色々な姿を見れて嬉しかった」
【モデルプレス＝2025/10/24】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた曽根凌輔と天宮芽唯が23日、それぞれのInstagramストーリーズを更新。破局したことを発表した。
【写真】「今日好き」“りょうめい”のラブラブランウェイ
曽根は「お互いに忙しい日々が続き、遠距離ということもあって連絡をしてもすれ違うことが多くなってしまい、二人で話し合った結果お別れする決断をしました」と破局理由を報告。「めいちゃんへ」と天宮に向けて「ハロン編で出会ってくれてありがとう。一緒にいる時はつい笑顔になってしまうことが多くて最高の思い出でした。これからの活動も応援してます！」とメッセージを送った。
天宮も同様の破局理由をつづり「りょうすけくんと会っていくうちに色々な姿を見れて嬉しかったです。 これからのりょうすけくんの活躍を心から応援してるよ」とつづっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。2人は2025年7月14日に完結した「ハロン編」にてカップル成立していた。（modelpress編集部）
◆曽根凌輔＆天宮芽唯、破局
◆曽根凌輔＆天宮芽唯「ハロン編」で成立
