サーティワン、ハローキティと再コラボ 限定カップやアップルパイサンデーなど提供＜HELLO KITTY Loves ICE CREAM＞
【モデルプレス＝2025/10/24】サーティワン アイスクリームでは、昨年の初開催時にも好評だった、サンリオのハローキティとのコラボレーション「HELLO KITTY Loves ICE CREAM」を、2025年11月1日（土）から11月27日（木）まで実施する。
ハローキティの誕生日である11月1日から今年も両社のコラボレーションを開催。今年はハローキティに加え、双子の妹ハローミミィと友だちのタイニーチャムも加わり、サーティワンの様々なフレーバーとコラボしたキュートな商品を展開する。
・ハローキティ スペシャルダブルカップ
好きなアイスクリーム（スモールまたはレギュラー）を2個選べるダブルカップ。様々な顔のハローキティやモチーフが描かれたスペシャルなカップデザインを採用。トッピングのアイシングビスケットは3種類で、ランダムで提供される。さらに、サーティワン人気No.1フレーバー「ポッピングシャワー」デザインの「ハローキティ アイスクリームチャーム」が付属する。
価格: スモールダブル 680円、レギュラーダブル 930円（税込）
販売期間: 11月1日（土）〜11月27日（木）※なくなり次第終了
・ハローキティ ダブルカップ
好きなアイスクリーム（スモールまたはレギュラー）を2個選べるダブルカップ。
ハローキティとハローミミィがデザインされたAと、タイニーチャムも加わったカラフルなデザインBの2種類のオリジナルカップで登場する（デザインは選べない場合あり）。11月1日からは、先着で「ハローキティ バースデーピック」が付く（スペシャルダブルカップは対象外）。
価格: スモールダブル 510円、レギュラーダブル 760円（税込）
販売期間: 11月1日（土）〜11月27日（木）※なくなり次第終了
・ハローキティ アップルパイサンデー
ハローキティの好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージしたサンデー。好きなスモールサイズのアイスクリーム2個に、ホイップクリームと角切りリンゴ入りのリンゴソースをかけ、サクサク食感のパイをトッピング。リンゴ型チョコレートにハローキティ、ハローミミィ、タイニーチャムのピックが飾られ、リンゴ柄のオリジナルカップで提供される。
ハローキティとハローミミィの起毛素材のリバーシブルスリーブ付きだ。
価格: 1,370円（税込）
販売期間: 11月1日（土）〜11月27日（木）※なくなり次第終了
・ハローキティ シングルサンデー
好きなスモールサイズのアイスクリーム1個に、ダブルアイスクリームを持ったハローキティのチョコレート、ホイップクリーム、カラースプレーをトッピング。カップスリーブは、様々なフレーバーデザインの衣装を着たハローキティたちのオリジナルシールになっている。
価格: 560円（税込）
販売期間: 11月1日（土）〜11月27日（木）※なくなり次第終了
・ハローキティ アイスクリームセット
好きなアイスクリーム（スモールまたはレギュラー）8個を選べるテイクアウトセット。サーティワンのフレーバーとコラボしたオリジナルデザインカップで提供され、冬に活躍するハローキティの収納ポケット付きオリジナルブランケットが付属する。
価格: スモール 2,990円、レギュラー 3,550円（税込）
販売期間: 11月1日（土）〜11月27日（木）※なくなり次第終了
・ハローキティ フレッシュパック ミニ
約3人分のアイスクリームが楽しめるテイクアウト商品。ハローキティが大きくデザインされた限定カップで登場し、ラブポーションサーティワンデザインのハローキティがプリントされたオリジナルのバニティポーチが付く。
価格: 1,450円（税込）
販売期間: 11月1日（土）〜11月27日（木）※なくなり次第終了（modelpress編集部）
