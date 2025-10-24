しなこ「千と千尋」ハクのコスプレ姿が「完成度高すぎ」「ビジュ完璧」と話題
【モデルプレス＝2025/10/24】クリエイターのしなこが22日、自身のInstagramを更新。映画「千と千尋の神隠し」のコスプレをした様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳人気クリエイター「完成度高すぎ」コスプレ姿
しなこは「まるものお誕生日サプライズ大成功」と綴り、自身の運営する店舗のスタッフ・まるもももかの誕生日に「千と千尋の神隠し」の「ハク」のコスプレ姿を公開。「まるもの大好きな千と千尋の世界観でサプライズできてめっちゃ喜んでくれて私も嬉しかったし楽しかった」と、まるもの誕生日を、同映画の湯屋のモデルとなった温泉を舞台に、サプライズで祝福したことを報告している。
また、ハクのコスプレのしなこだけでなく、千尋のコスプレをしたまるもや、カオナシや湯婆婆のコスプレをしたスタッフたちの写真も多数投稿している。
この投稿には「ハクかっこよすぎ」「完成度高すぎ」「ビジュ完璧」「似合う」「皆楽しそう」「最高のサプライズ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆しなこ「千と千尋」コスプレショット公開
◆しなこの投稿が話題
