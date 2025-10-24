FRUITS ZIPPER早瀬ノエル「5年前の方が大人っぽい」比較ショット話題「16歳ですでに完成してる」「雰囲気違う」
【モデルプレス＝2025/10/24】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが10月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。5年前と現在の姿を並べて公開し、話題を呼んでいる。
【写真】FRUITS ZIPPERメンバー「5年前の方が大人っぽい」16歳＆21歳の比較ショット
早瀬は「5年前の方が大人っぽいのなんなんだ」とコメントし、16歳と21歳の写真を披露。髪色、前髪、メイク、表情まで現在とは異なる雰囲気のビジュアルを公開した。
この投稿に、ファンからは「16歳ですでに完成してる」「最高」「ずっと美しい」「だいぶ印象変わる」「どっちも魅力的」「逆行している」「柔と凛って感じでいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆早瀬ノエル、16歳と21歳の写真公開
◆早瀬ノエルの投稿に反響
