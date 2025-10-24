防水機能付きで屋外の活動にピッタリ！【ミレー】のウィンドシェルジャケットがAmazonに登場中‼
抜群の撥水性で風雨にもばっちり対応!【ミレー】のウィンドシェルジャケットがAmazonに登場!
最先端の加工技術によって極めて高い撥水性能を実現した、軽くて動きやすいウィンドシェルジャケット。独自開発の生地「ブリーズバリヤー」は、繊維自体に奥深くまで撥水加工を定着させることで優れた撥水性と自然な通気性を両立。
撥水加工中に余分な撥水剤を飛ばす後処理をすることで繊維間に微細な隙間を作り、防風性を維持しながらも適度な通気性で行動中のムレを防ぐ。
左ポケットに丸めて軽量コンパクトに収納可能なパッカブル仕様で、荷物の奥に忍ばせておいても気にならない。
撥水糸を使用した縫製により、雨への対応力も向上させている。
撥水性は複数回の洗濯にも落ちにくい持続力を備えている。風や雨滴を防ぎながら天気の変わりやすい山岳エリアで一年を通して使い勝手のよい一着となっている。
