本格的なヴィンテージ感がおしゃれ！【リーバイス】のデニムジャケットがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
肉厚でも柔らかで着心地抜群!【リーバイス】のデニムジャケットがAmazonに登場!
春夏から501ファミリーに仲間入りしたNewフィット。90年代と現代を融合させた90'S 501の登場だ。従来の501よりも全体的にゆったりとしたシルエットで、ライズは腰のすぐ下に位置し、スタイリッシュでありながらゆとりのあるフィット感を実現している。ヴィンテージジーンズ感のある裾やバックポケットに加工が加わり、更に穿きこんで表情を変えていくのにワクワクする一本となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
フロントのダブルプリーツが着用時の立体感を生み出し、本格的な見た目を演出する。
→【アイテム詳細を見る】
プリーツは背面にも2本あしらわれており、程良いゆとりを生むことで動きやすさを確保。
しっかり肉厚でありながら柔らかな風合いで着心地がよく、気軽に羽織ることができる。
→【アイテム詳細を見る】
古着屋さんで自分にピッタリのサイズを見つけるのは至難の業。多彩なサイズ展開から自分にピッタリの一本を見つけることができるだろう。
肉厚でも柔らかで着心地抜群!【リーバイス】のデニムジャケットがAmazonに登場!
春夏から501ファミリーに仲間入りしたNewフィット。90年代と現代を融合させた90'S 501の登場だ。従来の501よりも全体的にゆったりとしたシルエットで、ライズは腰のすぐ下に位置し、スタイリッシュでありながらゆとりのあるフィット感を実現している。ヴィンテージジーンズ感のある裾やバックポケットに加工が加わり、更に穿きこんで表情を変えていくのにワクワクする一本となっている。
→【アイテム詳細を見る】
フロントのダブルプリーツが着用時の立体感を生み出し、本格的な見た目を演出する。
→【アイテム詳細を見る】
プリーツは背面にも2本あしらわれており、程良いゆとりを生むことで動きやすさを確保。
しっかり肉厚でありながら柔らかな風合いで着心地がよく、気軽に羽織ることができる。
→【アイテム詳細を見る】
古着屋さんで自分にピッタリのサイズを見つけるのは至難の業。多彩なサイズ展開から自分にピッタリの一本を見つけることができるだろう。