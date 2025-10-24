グランドプリンスホテル大阪ベイでクリスマスケーキ発売！夢が詰まった限定3台の「お菓子の家」など9種をラインナップ
大阪ベイエリアに位置するアーバンリゾートホテル、グランドプリンスホテル大阪ベイは、2025年のクリスマスシーズンを彩るクリスマスケーキの予約受付を、2025年10月16日より開始している。
【写真】限定3台の「サンタクロースのお菓子の家」
長年愛されてきた伝統的なクリスマスケーキに、パティシエの技と遊び心を加えた、どこか懐かしくも新しいラインナップ。大切な人と過ごす聖なる夜に、心温まるひとときを届けてくれる。なかでも、わずか3台限定で用意する「サンタクロースのお菓子の家」は、クリスマスの夢とサプライズが詰まった特別な逸品。
今年のクリスマスケーキについて、担当者に話を聞いた。
ーー意図や狙い、目的、ターゲットは？
クリスマスの世界観を存分に堪能できるケーキを用意しました。なかでも限定3台のサンタクロースのお菓子の家は大人も子どもも憧れるケーキです。クリスマスという年に1回の特別な一日を楽しく、思い出深い一日になるように過ごしたいカップルやファミリーにとってピッタリのケーキです。ほかにもさまざまな要望にお応えできるように、ベーシックなストロベリーショートケーキからブッシュドノエル、シュトーレンなど種類豊富にラインナップしました。
ーーイチオシ、目玉となるものは？
サンタクロースのお菓子の家です。チョコレートやマカロン、クッキーなどでできたお菓子の家は見た目楽しく、目にした恋人やパートナー、ご家族は笑顔に包まれること間違いなしのひと品。ドアをのぞいてみると、中にはサンタクロースが。パティシエのユーモアも詰まったケーキです。限定3台のためぜひご予約はお早めに。
ーーアイデアはどのようにして生まれましたか？また、実現に向けて苦労した点は？
さまざまな満足感をご提供することを考えました。アドベント期間に毎日食べるシュトーレンはいい素材を使ったプレミアムなものから、例年と少し変化を感じられるフレーバーのあるものをご用意。ケーキの見た目やインパクトにこだわりたい方向けにはお菓子の家、一緒に食べる方の好みに合わせられるようにショートケーキやショコラタルト、チーズケーキなど豊富にラインナップしました。
■サンタクロースのお菓子の家
・限定3台
・価格：3万円
サンタクロースが住むチョコレートでできたお菓子の家を支えるのは、24センチの大型マロンクリームケーキ。屋根をそっと開けると、中からつややかないちごがたっぷり乗ったベイクドチーズケーキが現れる。年に一度の特別なクリスマスの食卓を最も華やかに演出するのにふさわしい、誰もが憧れる夢のようなクリスマスケーキだ。
■クリスマスストロベリーショートケーキ(ホール・スクエア)
・サイズ：ホール直径15センチ／スクエア12センチ
・ホール：5400円／スクエア：4700円
厳選したフレッシュないちごをふんだんに使用し、口どけ滑らかな生クリームと、しっとりとしたスポンジで仕上げた王道のショートケーキ。世代を問わず愛される、シンプルながらも食材のよさが際立つ味わい。
■キングオブショコラタルト
・サイズ：直径15センチ
・価格：4800円
カカオの芳じゅんな香りと濃厚でビターな味わいが楽しめる、チョコレート好きにはたまらないひと品。サクサクのタルト生地と、重厚感のあるチョコレートガナッシュが織り成すハーモニーは、まさに「キングオブショコラ」の名にふさわしい、大人のための贅沢なタルト。
■ブッシュドノエル・マロン
・サイズ：18センチ
・価格：5400円
クリスマスの定番、ブッシュドノエルを風味豊かなマロンで仕上げたひと品。ココアスポンジのベースにムースショコラとカシスマロンクリームの2層をマスカルポーネとマロンクリームで包み込む。クリスマスツリーをプリントしたかわいい見た目のカラフルなマカロンのエッセンスもうれしい、優しい甘さと香りが口いっぱいに広がる特別なケーキ。
■シュトーレン
●プレミアム・シュトーレン
・限定20台
・価格：1万2000円
●シュトーレン(ベリー、抹茶、マロン)
・限定各20台
・価格：3000円
●シュトーレンプレーン
・価格：2800円
クリスマスを待つアドベントの期間に少しずつ楽しむ「シュトーレン」。2025年は4種のフレーバー(プレーン、ベリー、抹茶、マロン)に加え、特別な食材を使用したプレミアム・シュトーレンの5種類を用意。プレミアム・シュトーレンは生地に北海道根釧地区産の生乳を使った高級バターの「リーズ・ドゥ・メール ブール フェルマンテ」を使用し、上部にはストロベリーとアプリコットのパート・ド・フリュイとオランジェットを色鮮やかに並べている。アドベント期間を楽しく贅沢に楽しめる特別なシュトーレンだ。
■ダブルチーズケーキ・シトロン
・サイズ：12センチ
・価格：4700円
ショコラでコーティングしたベイクドチーズケーキに、ラズベリージャムとマスカルポーネクリームでエッセンスを加えた、口どけなめらかな複数の味わいを一度に楽しめる贅沢なチーズケーキ。さわやかなシトロン(レモン)の上品な酸味が、チーズの深いコクをいっそう引き立てる、さっぱりとしたあと味に仕上げられている。
■パネトーネ
・価格：1800円
イタリアの伝統的なクリスマス菓子「パネトーネ」。バターと卵をふんだんに使ったリッチな生地に、洋酒に漬け込んだオレンジピールやレーズンなどのドライフルーツをたっぷりと練り込み、時間をかけて丁寧に発酵させて焼き上げる。
■「グランドプリンスホテル大阪ベイ 2025年クリスマスケーキ」概要
【予約期間】
2025年12月22日(月)まで
※「サンタクロースのお菓子の家」は12月7日(日)まで
【お渡し期間】
2025年12月20日(土)〜25日(木)
※引渡しの3日前までに要予約
※プレミアム・シュトーレン、シュトーレン(ベリー、抹茶、マロン)、シュトーレンプレーン、パネトーネの引き渡し期間は、2025年11月29日(土)〜12月25日(木)
【販売・引き渡し場所】
1階 ロビーラウンジ 11時〜17時30分
【予約】
ホテル公式サイトより予約受付
※写真はイメージ
※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更の場合あり
※レストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応については、8品目(えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみ。8品目の対応を希望する場合は要事前申出
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
