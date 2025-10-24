【箱根登山電車モハ1形・モハ2形(104+106+108)3両セット】 10月31日発売予定 価格：11,000円 【箱根登山電車モハ3形(114+115)2両セット】 10月31日発売予定 価格：8,140円

トミーテックは鉄道模型「鉄道コレクション 箱根登山電車モハ1形・モハ2形(104+106+108)3両セット」と「鉄道コレクション 箱根登山電車モハ3形(114+115)2両セット」を10月31日に発売する。価格は3両セットが11,000円。2両セットが8,140円。

箱根登山電車は、粘着式鉄道では日本一の80‰(パーミル)の急勾配や、半径30mの急カーブ。3箇所のスイッチバックなどを有する、わが国有数の本格的な山岳鉄道。モハ1形・モハ2形・モハ3形は古くから箱根登山電車の顔として活躍している車両だ。

今回は現在も活躍を続けているモハ1形104号・106号、モハ2形108号の3両セットと台車がTS110Aに交換された114号、特徴的な板台枠台車を装備した115号の2両セットで製品化される。

