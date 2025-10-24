クルマ作りの哲学そのものを知る

現在のマクラーレンのプロダクトは、特別なカスタマーに向けての限定生産を前提とした『アルティメット』、ラインナップの中心的存在となる『スーパーカー』、そしてよりラグジュアリーで実用的な方向性を打ち出した『GT』の各シリーズで構成されている。

それぞれの現行モデルは、アルティメットが『W1』、スーパーカーは『750S』、『750Sスパイダー』、『アルトゥーラ』、『アルトゥーラ・スパイダー』、そしてGTは『GTS』ということになる。



マクラーレンのスーパーカー・シリーズ、750S（右）と同スパイダー（左）。 マクラーレン・オートモーティブ

今回マクラーレン・オートモーティブは、この中からW1を除くすべてのモデルを用意したテストドライブプログラムを長野県の軽井沢で開催。それはマクラーレンの最新像はもちろん、クルマ作りの哲学そのものを知る素晴らしい機会になった。

最初にステアリングを握ったのは、スーパーカー・シリーズのトップモデルとなる、750Sと同スパイダーだ。

エクステリアのフィニッシュが特に刺激的だったのは、鮮やかなマクラーレン・オレンジのボディカラーに、フードエアインテーク、ドアミラー、サイドエアインテーク、リアフェンダーエアインテークからなるオプションのカーボンファイバーパッケージが選択され、さらにフロントフードのセンターにはやはりオプションのグロスビジュアルカーボンファイバーがあしらわれたスパイダー。

インテリアもそれに呼応するかのようにアルカンターラとナッパーレザーを組み合わせたパフォーマンス仕様となり、シートもカーボンシェルを持つレーシングバケットシートに身を委ねれば、走りへの期待感は一気に高まる。

コクピットではいつも冷静な精神状態にある

スーパースポーツをドライブする時には、誰もが特別な昂揚感に包まれるというのが一般的なイメージなのかもしれないが、マクラーレンのコクピットでその走りを楽しんでいる時の自分は、なぜかいつも冷静な精神状態にあるのは不思議だ。

その直接の理由となっているのは、この750S、750Sスパイダーを始め、マクラーレンがそのプロダクトのすべてでカーボンモノコックを基本構造体として採用していることで、この軽量でかつ強靭なモノコックから伝わる剛性感、そしてマンマシンの一体感が絶対的ともいえる安心感を生み出してくれるからだ。



マンマシンの一体感が絶対的ともいえる安心感を生み出してくれる。 マクラーレン・オートモーティブ

750Sシリーズに採用される、これもマクラーレン独自のサスペンションシステム、プロアクティブシャシーコントロールも常に自然な動きに終始する。ドライバーは750Sへの進化でメーターパネルの頂上へと移動し、さらに操作性を高めたセレクタースイッチを用いて、パワートレーンとシャシーの各々で『コンフォート』、『スポーツ』、『トラック』のモードを選択できるが、オンロードではスポーツが最も魅力的なセッティングに感じられた。

それでもなお十分にフラットな乗り心地が得られるのは、モノコックはもちろんのこと、サスペンション自体の剛性の高さも大きく貢献しているのは確かだろう。常にクイックで正確な印象を崩さないステアリングや、カーボンセラミックブレーキと鍛造アルミニウム製キャリパーの組み合わせによるブレーキのフィーリングも、750Sシリーズの走りをより魅力的なものに演出する。

パワーフィールはさすがに刺激的

ミドシップに搭載されるエンジンは、車名にも示されているとおり750psの最高出力と800Nmの最大トルクを発揮する4LのV型8気筒ツインターボ。つまり前作の720Sからはさらに30psのエクストラを得たという計算になるが、そのパワーフィールはさすがに刺激的だ。

独特なエンジンサウンドは、50km/hまでなら走行中にでもわずか11秒でリトラクタブルハードトップを電動開閉できるスパイダーでは、さらにダイレクトにコクピットに届くが、もちろんそれはドライバーにとっては何よりのBGMとなる。



750Sシリーズは2026年半ばには日本市場での販売を終了する予定だ。 マクラーレン・オートモーティブ

今回はパワートレーンもシャシーと同様にスポーツモードを主に選択してドライブしたが、フルスロットルでの加速フィーリングは0→100km/hで2.8秒というマクラーレンからの公称値を確かに証明していた。

参考までにクーペと比較してプラス49kgという750Sスパイダーの車重は1438kg。軽量性に対してストイックなまでの拘りを見せるマクラーレンというブランドの真価を、改めて知らされた思いだ。

高速域での安定感も実に見事だった。750Sではエクステリアのディテールにも様々な改良が加えられたが、最大の機能を最小のパッケージで包み込むというデザイン哲学に変わりはない。

聞くところによれば、この750Sシリーズは2026年半ばには日本市場での販売を終了する予定であるという。それを新車でオーダーできるチャンスはあとわずかだ。

