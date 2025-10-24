有村架純そっくり！Hカップのグラドル温泉グラビア
有村架純の“そっくりさん”として注目されたグラビアタレントのちとせよしのが23日、自身のXを更新し、4th写真集のアザーカットを公開した。
【写真】有村架純に激似！Hカップ丸見え ちとせよしの温泉グラビア
写真集はベトナムでロケを敢行。自身初めてとなる海外での写真集で、リゾート地にあるヴィラや東南アジア特有の雄大な大自然の中などで撮影した。暖かな南国のそよ風に誘われ身も心も開放的に。下着を脱ぎ捨てて一糸纏わぬ美裸身を披露。包み込むような柔らかな表情から艶感あふれる刺激的な雰囲気までを堪能できる。
Xでは「FRIDAYさん！4th写真集『lotus serenity』のアザーカット第3弾 6P掲載して頂いてます まだまだ熱冷めやらぬでお願いしますね」と呼びかけ。投稿した写真は、温泉でHカップの大胆ボディをあらわにした姿を見ることができる。
ちとせよしのは2000年生まれ、佐賀県出身。地元・佐賀の鉄工所で働いていたが、上京して芸能活動をスタートし、グラドルとして活躍する中、『ものまねグランプリ』に有村架純のそっくりさんとして登場すると大きな話題に。『有吉反省会』にも出演するなど活動の幅を広げている。
