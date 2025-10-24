関根勤、娘・関根麻里の誕生日に手作りフレンチトーストをプレゼントし“父の顔”「おいしそう」「まりちゃん、笑顔がお父さんによく似てきましたね」
タレントの関根麻里が41歳の誕生日を迎えた22日、自身のインスタグラムを更新。「ドゥドゥ特製のバースデーフレンチトースト！美味しかった〜！」（※ドゥドゥは、娘たちが呼ぶ関根勤の愛称）とつづり、父でタレント・関根勤（72）の手作りフレンチトーストを披露した。
【写真・動画】「おいしそう」「よく似てきましたね」父・勤のフレンチトーストを味わう関根麻里
勤は現在、イワイガワ・井川修司（52）と共にBAYFMのワイド番組『シン・ラジオ』の水曜パーソナリティを担当中。麻里は22日の放送にゲスト出演し、勤はそこで娘に手料理をプレゼントした。
番組の公式X（@radio78MHz）では、「パパが作ったフレンチトーストを食べる関根麻里ちゃん」とつづり、麻里がラジオブース内でフレンチトーストを食べる様子を動画で紹介。おいしそうに食べる麻里の表情に、勤もうれしそうに笑みを浮かべている。
これらの投稿に対し「ドゥドゥ優しいですね フレンチトーストおいしそうです」「まりちゃん、笑顔がお父さんによく似てきましたね」「素敵な一年にね」「おめでとうございます」など、さまざまなコメントが寄せられている。
