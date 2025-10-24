“ぐっさん”山口智充、消防士の甥と顔出し2ショット「大阪で消防士をやってた兄貴の息子」 山口を彷彿とさせる堂々たる体つき
「ぐっさん」の愛称で親しまれるお笑いタレント・山口智充（56）が23日、自身のインスタグラムを更新。「奄美市消防士の皆さんと！」と書き出し、消防士の甥との2ショットを公開した。
【写真】「晴れて島の消防士になった」山口智充＆甥の“顔出し”2ショット ※2枚目
山口は「大阪で消防士をやってた兄貴の息子（甥っ子）が、奄美大島が好きすぎてしょっちゅう行ってたんですが、いよいよ移住する事になり、奄美市の試験を受けて、晴れて島の消防士になった」と明かし、甥との2ショットを披露している。
甥のたくましい体つきは山口に通じるものがあり、その様子には誇らしげな雰囲気が漂っていた。
続けて「その甥っ子を激励しに行くべく、叔父として、甥っ子がお世話になる先輩方にご挨拶に行かせて頂いたという次第です」と伝え、大人数の消防士との集合ショットもアップ。
「これでまた島に帰るきっかけが１つ出来ました 島の皆様、消防署の皆様、宜しくお願い致します」と今後の奄美大島への訪問に意欲を見せた。
