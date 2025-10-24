日本サッカー協会は10月23日、公式YouTubeチャンネル『JFATV』に最新動画を投稿。「長谷川唯キャプテン半年ぶりの代表活動へ。強豪国との2試合に臨む欧州遠征｜【#TeamCam】vol.1｜なでしこジャパン」と題した舞台裏に迫る密着動画を公開した。

【映像】清水梨紗＆遠藤純が仲間と感動ハグ

欧州遠征中のなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は、日本時間の10月25日にイタリア女子代表、29日にノルウェー女子代表と国際親善試合で対戦。この2試合に向けて10月21日からイタリアで合宿をスタートさせた。

密着動画では、宿舎入りした選手たちが交流するシーンも公開。とりわけ注目されたのが、約1年3か月ぶりに代表復帰したDF清水梨沙（リヴァプール）、約1年10か月ぶりに帰ってきたDF遠藤純（エンジェル・シティFC）だ。いずれも膝の大怪我を乗り越えての待望のカムバックだけに、代表チームメイトたちと久々の再会となった。

遠藤は長野風花（リヴァプール）や長谷川唯（マンチェスター・シティ）、清水は高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）らと熱いハグをかわし、笑顔ではしゃぐ。「おかえりー！」「おめでとう！」などの声も聞こえてきた。

「二人の帰還には喜びしかない」の声も

この一部始終には、サッカーファンたちも注目。YouTubeのコメント欄では、「清水選手、遠藤選手、待ってました。楽しみです」「新なでしこジャパンの秘密兵器」「ほんま遠藤さんと清水さんの鬼強サイドの二人の帰還には喜びしかない」「遠藤さんの復帰デカいな、海外勢相手に1人で突っ掛けて仕掛けたて抜けたりキープや起点になれる」「エンジュンと清水さんがそこにいることですでに泣けてきた」「清水選手、遠藤選手の復帰が嬉しいですね。大きな怪我だったので、また代表で活躍する姿を楽しみにしています」などの喜びと期待のコメントで溢れた。

ちなみに、ニルス・ニールセン監督はミーティングで、「チームとして新たな段階に入っている。基本的には同じメンバーで結果にこだわって戦っていく」とコメント。来年3月に迫るアジアカップに向けたチーム作りが最終段階に入っている中、待望の復帰を果たした清水は右SB、遠藤は左SBでニールセン体制デビューが期待される。

（ABEMA／なでしこジャパン）

