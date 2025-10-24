Nウォームで赤ちゃんもポカポカ♡冬のおでかけベビーアイテム新登場

冷たい風が吹く季節も、赤ちゃんとのおでかけを快適に♡ ニトリから、人気の吸湿発熱素材「Nウォーム」を使用したベビーアイテムが新登場しました。だっこ紐ブランケットやベビーカーシート、ポンチョなど全8種類のラインアップ。あたたかさだけでなく、機能性やデザイン性にもこだわったアイテムが勢ぞろいです。寒い日も親子でぬくもりを感じながらおでかけを楽しんで♪

Nウォーム素材であたたかく♡冬のおでかけも快適に

だっこ紐ブランケット(Nウォーム)

だっこ紐ブランケット(NウォームWSP)

ニトリの人気素材「Nウォーム」を使用したベビーシリーズに、秋冬モデルが登場しました。

中でも注目は、税込2,990円の「だっこ紐ブランケット（Nウォーム）」♡ クマ耳付きの可愛いデザインで、抱っこ時はもちろんベビーカーにも取り付けられる2WAY仕様。

さらに、よりあたたかい「Nウォームダブルスーパー」（3,990円）はミドルブラウンとブラックの2色展開で、外側ははっ水仕様。寒い風や雨から赤ちゃんをやさしく守ります。

【エリマリ姉妹×DRW】美しさも可愛さも叶える最旬コラボランジェリー登場♡

使い勝手も抜群！ベビーカーシート＆ポンチョ

ベビーカーシート(Nウォーム ST01 c-g)

ベビーカークッション(NウォームWSP)

お出かけをより快適にしてくれる「ベビーカーシート」は、899円から展開。赤ちゃんの体をやさしく支えるクッションタイプ（3,490円）は、チャイルドシートにも使用OKです。

フード付きポンチョ(NウォームWSP ST25)

さらに、さっと羽織れる「フード付きポンチョ（2,990円）」もおすすめ。

内側はボア仕様のNウォームダブルスーパー素材で、星や月の刺繍が可愛いデザイン♡ 寒い季節もおしゃれで機能的なベビーアイテムが勢ぞろいです。

Nウォームのベビーアイテムで、ぬくもりあふれる冬を♡

赤ちゃんもママ・パパも心地よく過ごせる、Nウォームのベビーアイテム。吸湿発熱素材ならではのあたたかさで、冷たい季節のおでかけがぐっと楽しくなります♡

ニトリネットや全国の一部店舗で販売中なので、ぜひチェックしてみてください。

だっこ紐ブランケットやポンチョなど、冬のマストアイテムを早めに取り入れて、家族みんなであったかおでかけを楽しんで♪