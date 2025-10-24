岐阜県可児市の女性を殺害した疑いで男女2人が逮捕された事件で、2人が使っていた車の中から、この女性の髪の毛が見つかっていたことが新たに分かりました。

【写真を見る】殺人容疑で逮捕 "内縁夫婦"の車から被害女性の「髪の毛」見つかっていた 遺体運んだか 岐阜県警が4月頃に押収…しかし8月に"第2の事件"が

岐阜市の自営業・立花浩二容疑者(55)と内縁の妻・神原美希容疑者(36)の2人は、共謀して去年12月、可児市の飲食店従業員・野村花織さん(当時33)を殺害した疑いで逮捕・送検されました。

ことし1月、揖斐川町の山中で猟友会の男性によって偶然発見された野村さんの遺体は白骨化していて、所持品や衣服が見つからないなど、捜査は難航していましたが、その後の関係者などへの取材で、立花容疑者らが使っていた車の中に、野村さんの髪の毛がわずかに残っていたことが新たにわかりました。

野村さんの遺体を運んだとみられるこの車は、犯行後に売却されていて、ことし4月頃警察が売却先から押収し、車内を詳しく調べていたということです。



岐阜県警は証拠を固めながら2人の行動をマークしていましたが、ことし8月、愛知県常滑市の当時53歳の女性の遺体が遺棄される“第2の事件”が起き、2人は逮捕されました。