プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、ロッテは本指名・育成を合わせて10選手を指名しました。

ドラフト1位は、前年の西川史礁選手と同じく再びオリックスと競合。サブロー新監督が健大高崎高・石垣元気投手の当たりクジを引き当てました。U-18侍ジャパンに選出されるほどの実力を持ち、MAX158キロのストレートで打者を圧倒する大注目高校生ピッチャーについて、ロッテは「高校生ですが、大学・社会人含めてもアマチュアNo.1と言っていい投手です」と絶賛。「入団1年目、早い段階で一軍の戦力になれる素材と確信しています。 また、人に好かれるキャラなので今後、マリーンズの顔となってくれる存在と確信しています」と評価しています。

さらにその後も、明治大の毛利海大（かいと）投手や、横浜高の奥村頼人(らいと)投手など注目選手を続々指名しました。

7選手の支配下選手を指名すると、育成でも3選手を指名。計10選手での指名終了となりました。

▽以下、ロッテのドラフト指名選手一覧

◆本指名

1位:石垣元気(健大高崎高・投手)

2位:毛利海大(明治大・投手)

3位:奥村頼人(横浜高・投手)

4位:櫻井ユウヤ(昌平高・内野手)

5位:冨士隼斗(日本通運・投手)

6位:岡村了樹(富島高・捕手)

7位:田中大聖(Honda鈴鹿・投手)

◆育成指名1位:中山優人(水戸啓明高・投手)2位:郄橋快秀(徳島インディゴソックス・投手)3位:杉山諒(愛知学院大・外野手)