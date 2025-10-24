秋に行きたい「千葉県の穴場秘境」ランキング！ 2位「濃溝の滝・亀岩の洞窟」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
木々が色づき、空気が澄み渡る秋は、静かな自然に心を向けたくなる季節です。観光地の喧騒を離れ、知る人ぞ知る場所を訪れると、その土地ならではの風景や物語に出会えます。普段の旅では味わえない感動が、思いがけない場所で待っているかもしれません。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、秋に行きたい「千葉県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
2位：濃溝の滝・亀岩の洞窟／31票SNSなどで一躍有名になった、まるでジブリの世界のような神秘的なスポットです。特に早朝、特定の条件が揃うと、洞窟の奥から差し込む光が水面に反射し、ハート形に見える幻想的な光景が見られます。周囲は自然豊かで、秋の澄んだ空気の中で、静かに流れる川と木々の色づきを楽しむことができます。
回答者からは「光が差し込む洞窟と滝の風景が神秘的で、秋の柔らかな光と紅葉が加わるとさらに美しく映えるから」（50代女性／兵庫県）、「特に秋の深まる時期は、空気が澄んでいて光の差し込みも美しく、都心から比較的近いにもかかわらず、深い山奥に迷い込んだかのような静かで幻想的な秘境の秋を堪能できます」（50代男性／静岡県）、「自然の神秘を感じに行きたい」（40代女性／群馬県）といった声が集まりました。
1位：養老渓谷／91票千葉県内有数の紅葉の名所として知られ、秋になると渓谷全体が鮮やかな色に染まります。粟又の滝をはじめとするいくつかの滝や、弘文洞跡などの見どころが点在し、ハイキングコースも整備されています。自然の造形美と、清らかな水の流れ、そして紅葉が織りなす景観は、都心から比較的近い場所にある秘境として人気が高いです。
回答者からは「千葉県有数の紅葉名所。ハイキングコース整備。夕方の紅葉ライトアップも」（40代男性／沖縄県）、「房総半島の中央に位置する養老渓谷は、秋の紅葉シーズンに特におすすめの秘境です。川沿いの遊歩道を歩くと、紅葉が川面に映り込み、幻想的な光景を楽しめます。滝や温泉もあり、日帰りでも泊まりでも楽しめるのが魅力。都心からのアクセスも良いのに人が分散しており、静かに紅葉を堪能できます。自然と温泉の両方を満喫できる、秋にぴったりの癒しスポットです」（30代女性／大阪府）、「紅葉や滝や温泉などが楽しめるから」（60代男性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)