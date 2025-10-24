「日本人でも脚長っ」榮倉奈々、冬先取りおしゃれコーデ公開「異国のセレブ感出てて特に好き」「やばい」
俳優の榮倉奈々さんは10月23日、自身のInstagramを更新。おしゃれ過ぎるコーディネートを披露しました。
【写真】榮倉奈々のおしゃれ過ぎるコーディネート
「ルックどれもめちゃくちゃカッコいいです」榮倉さんは「『Harper’s BAZAAR』12月号 @harpersbazaarjapan @tods #tods」とつづり、6枚の写真を投稿。ファッション誌『ハーパーズ バザー』（ハースト婦人画報社）に掲載されたモデルショットのようです。自身がアンバサダーを務めるイタリアのファッションブランド・TOD'S（トッズ）の衣装で冬を先取りしたさまざまなコーディネートを披露しています。マントのようなコートスタイルや洗練された色使いなど、おしゃれだと話題を集めています。
ファンからは、「3,6枚目の異国のセレブ感出てて特に好きです」「大好き」「やばい全部かっこよすぎます」「美人」「冬だね」「さすがモデルさんだわ日本人でも脚長っ」と、絶賛の声が集まりました。
トッズのバッグを披露自身のInstagramで仕事のオフショットなどをたびたび公開している榮倉さん。1日の投稿では「@Tods #Tods #TodsSS26 #LeaveYourMark #トッズ」とつづり、トッズのバッグを使ったコーディネートを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
