中尾明慶、放送から17年…『ROOKIES』“同窓会”ショット披露 変わらない絆にファン「これは熱い！」「懐かしさも相まって泣けそう」
俳優の中尾明慶が24日までに自身のインスタグラムを更新。TBSの人気ドラマ『ROOKIES』（2008年）で共演した俳優陣との“同窓会”ショットを公開した。
【写真】全然変わらない！『ROOKIES』出演俳優との記念ショットを公開した中尾明慶
中尾は「先日隆太くんと尾上くんが出演してる舞台『明日を落としても』観劇してきました」と報告し、俳優の佐藤隆太、尾上寛之と笑みを浮かべる3ショットを公開した。
続けて「そして何より昔の担任、、、あっいや、今は刑事の上司か」「と昔の部活仲間が本気で取り組んでる姿はとても良い刺激になります」と『ROOKIES』で共演した俳優陣との絆の強さをアピールした。
この投稿には「BGM流れただけで懐かしさも相まって泣けそうです」「ゴー！ニコガクゴー！」「これは熱い！！」「朝から最高なショット」との反響が寄せられている。
