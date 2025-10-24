上島竜兵さんの妻・広川ひかる「竜ちゃんいないのつまんないな」 31回目の結婚記念日に亡き夫へ想い
2022年5月11日に亡くなった、お笑いトリオ・ダチョウ倶楽部の上島竜兵さん（享年61）の妻でものまねタレントの広川ひかる（55）が、24日までに自身のブログを更新。上島さんとの31回目の結婚記念日を迎えた心境をつづり、亡き夫への思いを明かした。
【動画あり】出川哲朗＆上島竜兵さんの貴重な映像 背中越しに伝わる仲良し感
2022年夏に乳がんが発覚し手術を受けてことや、定期的に検診を受けていることなどをブログにつづっている広川。22日に「31周年」と題してブログを更新すると「こんばんは！ヤー」とおなじみのあいさつで書き出し、「今日は、31回目の結婚記念日です」と報告。「31年前は、秋晴れだったなぁ」と回想しつつ、「竜ちゃんいないのつまんないな」と率直な胸の内をつづった。
続けて「なにか日付が残ることをしたいと思って」といい、「自動車免許証の更新に行って来ましたよ」と明かした。「あれ？違反してないのにブルーの免許証になってるなんでだろ？？」と疑問を抱きながらも、「次は5年後、2030年の更新だわ」「安全運転、気をつけます！！」と述べた。
最後は「先日行った九州旅行 友人の家のお馬ちゃん とても癒されました」と緑の中で馬と並んで微笑む姿を公開。「またすぐにでも会いに行きたいな〜」と締めくくった。
