浜辺美波、神木隆之介との久々2ショットに反響「らんまんコンビ」「最高です」 NHK朝ドラ『らんまん』で夫婦役
俳優の浜辺美波が22日、自身のインスタグラムを更新。連続テレビ小説『らんまん』（NHK総合ほか／2023年前期）で夫婦を演じた俳優・神木隆之介との久々の2ショット写真を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「らんまんコンビ」朝ドラで夫婦役を演じた浜辺美波＆神木隆之介の“久々”2ショット ※3枚目
浜辺と神木は2023年、朝ドラ『らんまん』のほか、映画『ゴジラ-1.0』（2023年11月公開）でも共演。そして、現在は三谷幸喜氏が脚本、菅田将暉が主演を務めるドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／毎週水曜 後10：00）でも作品をともにしている。
浜辺がこの日公開したのは、『もしもこの世が舞台なら〜』の撮影現場でのオフショット。本作では、渋谷にひっそりとたたずむ八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を浜辺、“三谷青年”がモチーフになっている新人の放送作家・蓬莱省吾役を神木が演じている。
本作では今のところ“がっぷりよつ”の関わりはなく、撮影現場でのオフ2ショット披露にファンからは「らんまんコンビ」「神木さんとのツーショットをあげていただき感謝しています」「神木さんとなにお話してるんですか？」「神木くんとの写真 面白いです」「最高です」など、歓喜の声が寄せられている。
