¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë¤¬24Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£23Æü¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¹â¹»»þÂå¤ËÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¹â¹»ÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤»¤º¡¢ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¡£ÊÆÂç³Ø1Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï51»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦274¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢41ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£ÍèÇ¯4·î¤Ë21ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢Æ±7·î¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â»ØÌ¾ÂÐ¾Ý¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¡£NPBµåÃÄ¤Î¸ò¾Ä¡¦·ÀÌó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍèÇ¯5·î¤Î¥ê¡¼¥°Àï¸å¤Ç¡¢·ÀÌó´ü¸Â¤ÏÆ±7·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÌÐ¤Ï¡ÖÆüÊÆÎ¾Êý¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤«¤«¤ëÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ç½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢À¨¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¿Ê¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ç¡¢º£¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¡£°éÀ®¤È¤«¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´Ä¶¤È¤·¤Æ¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÎÏ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÍè¤ì¤Ð¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£