【トロント（カナダ）＝平沢祐】違法な賭博行為に関与したとして、米連邦捜査局（ＦＢＩ）などは２３日、米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）のヒートに所属する現役選手、テリー・ロジエ被告（３１）やトレイルブレーザーズ監督のチョーンシー・ビラップス被告（４９）らを逮捕、訴追したと発表した。

マフィアも絡んだ組織的な事件で、訴追対象者は３０人以上に上る。ＮＢＡは「引き続き関係当局に協力する」との声明を出した。

発表によると、ロジエ被告ら６人は、ＮＢＡの選手やチームの内部情報を悪用し、不正なスポーツ賭博を行うなどした疑い。ロジエ被告は自身が試合で負傷退場する計画を共犯者に伝え、実際に退場することで賭けを的中させ、利益を得ていたとされる。

一方、ビラップス被告ら３１人は、２０１９年頃から不正なポーカーゲームなどに関与した疑いが持たれている。トランプの裏面を特殊レンズで読み取るなどしてもうける仕組みで、ビラップス被告は知名度を生かした「広告塔」として加担していたという。ビラップス被告は現役時代にポイントガードなどで活躍し、２４年には米バスケットボール殿堂入りした。

また、元ＮＢＡ選手のデーモン・ジョーンズ被告（４９）は、二つの事件に関与していた。

ＮＢＡでは昨年４月、ラプターズのジョンティ・ポーター元選手（２５）が、自身の健康状態に関する情報を漏らしたり試合に賭けたりしてリーグ規定に違反し、永久追放処分となった。