高市首相は24日午後、国会で就任後初の所信表明演説に臨みます。国会から中継です。

高市首相は衆議院の本会議場で午後2時から演説を行います。物価高対策に最優先で取り組む姿勢を強調する見通しです。

政府関係者によると、演説ではガソリン税の暫定税率を廃止する法案を今国会で成立させる考えを示すほか、就任会見で表明した電気・ガス代の支援なども打ち出す見通しです。裏付けとなる補正予算案を臨時国会に提出することを表明します。

一方、来週27日（月）にトランプ大統領の訪日を控え、防衛力の抜本強化にも踏み込みます。

防衛費などをGDPの2％とする政府目標を今年度中に前倒しで実現する方針や、日本の安全保障政策の基本方針となる「国家安全保障戦略」の改定を検討することなどを表明する見通しです。

ある政府関係者は、訪日直前に国会で表明することで、「結果的に防衛負担の増額を求めるトランプ対策にもなる」と指摘しています。

このほか、社会保障の給付と負担のあり方を議論する、与野党と有識者の会議を新設する方針も打ち出します。

ある政権幹部は「総理は年内に結論を出す物価高対策にこだわった」と強調していますが、1日でも早く、物価高を和らげる具体策を国民に届けられるのか。高市首相には、まさに政策実現の「スピード感」が問われています。