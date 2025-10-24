◎「大阪みなづき野球協会３年生お別れ大会」（１９日・兵庫県西宮市・ビーコンパークスタジアム） ◆中学３年生の部 ▽準決勝 みなづきホークス３―２みなづきジャイアンツ

大阪みなづき野球協会所属の６チーム（池田、大阪柴島、大阪此花、大阪都島、北大阪、豊中）による「お別れ大会」が行われ、卒団する中学３年生が４チームに分かれてボーイズラストゲームを楽しんだ。

みなづきホークスは高野（北大阪）が準決勝でヒーローになった。１点を追う最終回無死二塁で、左翼へ痛烈な逆転２ランを放ち「サク越えは初めてで気持ちいい。狙い球の真っすぐ。手応えがあって、ムチャクチャ気持ち良かった」。６回にみなづきジャイアンツの林（北大阪）が一時同点弾を放っていただけに、同僚に負けぬ一撃で主役の座を奪った。

マウンドで奮闘したのが森兼（池田）。３回から２イニングを無失点で抑えたサイドハンドは、７回に再登板して１点のリードを死守した。攻撃では鹿嶌（豊中）の俊足もキラリ。５回に左前安打すると、二盗、三盗を成功。下野（豊中）の左犠飛で生還し、勝利に貢献した。

〇･･･みなづきジャイアンツは１点を追う６回、先頭打者の林（北大阪）が中越え打。俊足を生かして同点ランニング本塁打とした。公式戦初本塁打に「足には自信がある。抜けた瞬間、ホームまで行こうと思った」とニッコリ。

続く牧（大阪此花）も右中間二塁打で、一時逆転の足場を築いた。「ホームランの後で、そのままの流れで行こうとファーストストライクを狙っていた」。牧は最終回にも左中間二塁打し、敗れはしたが節目の大会で存在感を示した。