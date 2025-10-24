◎「大阪みなづき野球協会３年生お別れ大会」（１９日・兵庫県西宮市・ビーコンパークスタジアム） ◆中学３年生の部 ▽決勝 みなづきタイガース１１−０みなづきホークス

大阪みなづき野球協会所属の６チーム（池田、大阪柴島、大阪此花、大阪都島、北大阪、豊中）による「お別れ大会」が行われ、卒団する中学３年生が４チームに分かれてボーイズラストゲームを楽しんだ。

プロ野球の日本シリーズを占うような決勝はみなづきタイガースがみなづきホークスに圧勝した。４回に浜田（大阪此花）、澤、寺田（ともに大阪柴島）の二塁打３本で３点を先取。圧巻は５回で岡田（大阪都島）が右中間、寺田が左翼へ３ラン本塁打を共演した。

公式戦初アーチだという岡田は「狙っていた。弾道が低かったが、いい感じで伸びてくれた。他チームの選手も一緒の中で、目立ったバッティングができて良かった」と満足。記念ボールは１０個以上と明かす寺田も「３ボールで甘い球が来たんでいった」と笑った。

準決勝はみなづきバッファローズに抽選勝ち。２点を追う最終回に金沢（豊中）が同点２点打を放ち、決勝切符をたぐり寄せた。好守で見せたのが遊撃手・近江（大阪都島）。５回２死三塁で二遊間へ抜けそうなゴロを華麗にさばくと、７回２死二塁では頭上左のライナーをジャンピングキャッチしてピンチを救った。

決勝では二塁手に回り、初回１死三塁で中前へ抜けそうなゴロを逆シングルで捕球。素早く本塁へ送球し、三塁走者を仕留めた。「守りは自信ある。３年間で成長したと思う」。ボーイズ生活の節目の試合で、努力の跡をしっかり披露した。