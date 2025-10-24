◇「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１０月１８日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場） ◆中学１年生の部 ▽準々決勝 金岡ボーイズ３−２大阪都島ボーイズ

ようやく目覚めた主砲の活躍で１点差を勝ち切った。「４番にやっとタイムリーが出てくれた」。金岡・和田監督が喜んだのは中野の２安打。初回無死満塁で左前へ先制２点打し、２回２死二塁でも中前打。２本目は走者が本塁憤死となったが、好機で期待に応えた。

「何とか先制して有利に進めたかった」と中野。ともに８得点した２、３回戦で１安打０打点。それでもベンチは打順変更を我慢し「顔の後ろで球を打っている」の助言で覚醒を待った。２安打はともにクリーンヒット。本人も「ポイントを前にしっかり打てた」と復調実感の口ぶりだ。

初回に３四球を与え１イニングで早々と降板した先発・大浦も、２回の適時二塁打で名誉挽回し「ピッチングで荒れちゃった」とおどけた。２回以降は黒川、飯山の継投で逃げ切った。「この前のコールド勝ちのようにはいかないからな」。試合前に気を引き締め合ったナインは、最後まで緊張感を持ち続けた。

２８人の１年生を２つに分けて臨んだホスト大会。主力組の“Ａチーム”が４強入りでメンツを保った。この先も大所帯の背番号争いは激しく、無安打だった大山口主将は「次はチャンスで１本打ちたい」と準決勝へ気合を入れていた。