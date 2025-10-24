トランスジェンダーに対する意見の相違から、長きにわたり対立を深めてきた、J・K・ローリングとエマ・ワトソン。9月にはワトソンが出演したPodcastでこの件について話した内容に激高し、ローリングがXに超長文の反論コメントを投稿。2人の関係にいよいよ修復不可能な亀裂が生まれたように見えるが、なぜ、「今」になって両者の対立が先鋭化したのか。L.A.在住の映画ジャーナリスト・猿渡由紀氏のレポートをお届けする。

＊＊＊

【写真を見る】美少女から脱皮し大胆にイメチェンした頃の「大人ハーマイオニー」

発端は2018年のローリングの「いいね」から始まった

最近、J・K・ローリングがエマ・ワトソンを“無知”と批判した件がメディアを騒がせた。「ハリー・ポッター」の生みの親と、この映画でスターになったワトソンの対立は、これまでの経緯を知る人にとっては「まだやっているのか」という感じで、決して新しい話ではない。

J・K・ローリングとエマ・ワトソン

しかし、残念なことに、2人の関係が改善する希望は、薄まるばかりである。それはなぜなのか。

ワトソン（正確には、ダニエル・ラドクリフ、エディ・レッドメインも含む『ハリー・ポッター』ユニバースの主要キャストら）とローリングを隔てるのは、トランスジェンダーについての考え方だ。

この事柄についてのローリングの視点が明らかになったのは、2018年、彼女がtwitter（現在のX）の差別的なツイートに「いいね」を押した時だ。当初は「操作ミスでは」と思われていたが、翌年に彼女は「トランスジェンダーへの差別発言をしたせいで仕事を失った」という女性に共感する投稿をし、自らのスタンスを明確にする。

ローリングはフェミニストで知られてきただけに、トランスジェンダーの人たちには優しくないのかとガッカリする声が聞かれたが、彼女のような人を「TERF（Trans-Exclusionary Radical Feminist）＝トランス排除的ラディカルフェミニスト」と呼ぶのだという（ローリングはそこに括られることに反感を表明している）。

膠着状態を破ったエマ・ワトソンのPodcast出演

押し寄せる批判に辟易したローリングは、2020年、自らのウェブサイトに長いエッセイを執筆した。「ほとんどのトランスジェンダーの人たちは他人に危害を加えない。守られるべき人たちだ」と、一応寄り添う姿勢を見せつつも、過去に受けた性的虐待のトラウマを抱える者として、「心が女性だという男性に向けてトイレや更衣室を開放したら、入りたい男性は誰でも入れるようになる」と、持論を展開。

自分の意見を裏付ける事情を長々と挙げた末、彼女は、「不安を持つ大勢の女性にも、（トランスジェンダーの女性たちに対するのと）同じ思いやり、理解をしてあげてほしい。脅迫やいじめではなく。私が望むのはそれだけ」という言葉でエッセイを締め括っている。

LGBTQの人々や彼らの支持者にしてみれば、ローリングがエッセイで綴ったことは偏見から来る意見に他ならなかった。そして、それは当時、現在進行形で多様性への取り組みを進めていたハリウッドに身を置くワトソン、ラドクリフ、レッドメインらの世代が、「そうですか、わかりました」と納得するはずのない意見だった。以来、両者の意見はずっと平行線状態だったが、そこにきて先月、ワトソンが出演したPodcastで、この話題について触れたのだ。

そのインタビューの中で、ワトソンは、子供の頃の自分にローリングがいかに優しくしてくれたのかを語り、「今もまだジョー（・ローリング）はとても大切な人」、「私は彼女を愛している。彼女が私を愛してくれたことも知っている」、「私には彼女をキャンセルすることなんてできない」と、ラブコールを送った。

その上で、「まったく相容れないように見えることがいつか解決する日、あるいは一緒になれる日が来ることを祈るだけ。そんな日が来ないにしても、どちらも真実なのだと受け入れられたなら」と、やんわりとではあるが、自分は今後も考えを変えることはないとの姿勢を示したのである。

「私のことを真っ向から非難するのは今や得策でないと思い、戦略を変えたのだろう」

ワトソンに対する「彼女は無知」発言は、これを受けて出てきたものだ。

ローリングは、Xに投稿した長いコメントで、

「エマ・ワトソンと彼女の共演者がジェンダー・アイデンティティについて自分なりのイデオロギーを持つのはもちろん良い。それは法によって守られている。しかし、この2年ほど、とりわけエマとダン（・ラドクリフ）は、かつて仕事によってつながっていた私のことを公に非難する義務があると思っているらしい。『ポッター』が終わってもう何年も経つのに、彼らは私が創造した世界の広報マンを務めようとしているようである」

と批判。自分が世間から脅迫を受け、恐怖を感じている時、番号を知っているにもかかわらず電話ひとつくれなかったというワトソンの冷たさを明かした上で、ローリングは彼女を「恵まれた世界しか知らずに育った無知な人」だと描写した。

「お金と名声に囲まれて大人になった人たちがそうであるように、エマも普通の生活を知らない。彼女は無知で、自分が無知であることすら知らない。彼女がホームレスになることはない。病院で男女一緒の病室に入院させられることもない。彼女が『公衆トイレ』に入る時にはガードマンが入り口を守って誰も入れないようにしてくれる。（中略）彼女が、女性の刑務所に入ってきた男性のレイプ犯と一緒の部屋に入れられることが、果たしてあるだろうか？」

「14歳の時、私はミリオネアではなかった。エマを有名にした本を書いた時、私は貧乏だった。だから、エマが情熱的に信じることが彼女のように恵まれていない女性や少女にとってどんな意味を持つのか、私は実体験から知っているのだ」

Podcastで彼女が自分に対する愛を語ったことについても、ローリングは、「私のことを真っ向から非難するのは今や得策でないと思い、戦略を変えたのだろうが、皮肉にも、そのおかげで私はより正直になれてしまった」と述べ、その言葉こそ使わないものの、ワトソンは偽善者であると匂わせている。

ワトソンとローリングの諍いは「アメリカ社会の縮図」

かつて世界中の子供たちに夢を届けてくれた人たちが、こうやって争っているのを見るのは、なんとも辛いことだ。しかし、これは、現代のアメリカで起きていることの縮図とも言える。

完全に二分割し、歩み寄りの可能性がまるで見えない状態。それは第一次トランプ政権下でもあったが、第二次政権下の今は、ますます悪化してきている。トランプが反DEIの姿勢を明確に打ち出し、大企業もそれに従い始めるなどしたことで、これまで黙っていた人たちが遠慮なく本音を言うようになったためである。

かつて“仲間”だと思っていた人が、ふとした会話でそうでなかったと判明し、友達を失う。それは、アメリカのあちこちで日常的に起きていることだ。それを悲しいと思い、表面的にはこれまで通りに振る舞おうとしても、奥にある空虚さは無くならない。「フリ」をしているうちに、自分のことを「嘘つき」なのかと感じてしまう。

「ハリー・ポッター」1作目が撮影された頃、ワトソンも、ラドクリフも、政治的、社会的な意見を持たない子供だった。世の中もまた、多様性への受け入れという視点に欠けていた。だが、時が流れ、彼らと彼らのファン、そして社会自体が成熟していく中で、さまざまな認識が深まってきた。それが共感や平和ではなく、分断につながったのは、不幸な現実だ。

7年前と世の流れが逆行してきたことで、ローリングは、なおさら思いを語りやすくなるだろう（もっとも、彼女は、そうでなくても言いたいことを言ってきたのだが）。一方で、ワトソンやラドクリフがトランスジェンダーの人たちへの思いやりを失うこともない。

この溝を埋めてくれるのは、それこそ魔法しかないのかもしれない。そんなミラクルが訪れることは、ありえるのだろうか。

猿渡由紀（さるわたり・ゆき）

神戸市出身。上智大学文学部新聞学科卒業。女性誌編集者（映画担当）を経て渡米。L.A.をベースに、ハリウッドスター、映画監督のインタビュー記事や、撮影現場リポート記事、ハリウッド事情のコラムを、『シュプール』『ハーパース バザー日本版』『バイラ』『週刊SPA!』『Movie ぴあ』『キネマ旬報』のほか、雑誌や新聞、Yahoo、ぴあ、シネマトゥデイなどのウェブサイトに寄稿。米女性映画批評家サークル（WFCC）会員。映画と同じくらい、ヨガと猫を愛する。

デイリー新潮編集部